Во вторник, 14 апреля, состоялась их первая совместная пресс-конференция. 24 Канал расскажет, как прошла пресс-конференция и дуэль взглядов Усика и Верховена.

Как прошла первая пресс-конференция Усика и Верховена?

Верховен накануне пресс-конференции перед боем против Усика появился в футболке одного из самых титулованных египетских клубов – Аль-Ахли.

Усик объяснил свой выбор провести бой с Верховеном тем, что хочет "делать то, что хочет, а не то, что ему надо".

Украинский чемпион также иронично согласился со словами промоутера Эдди Хирна, который называл его "маловатым" для супертяжелого веса. Усик признал, что физически уступает соперникам, но напомнил о своих победах.

Я очень мал, но размер не имеет значения – все решают тренировки и тяжелый труд,

– сказал украинец.

Боксер даже пошутил о своем рационе, назвав "секретом" успеха двойную порцию пасты как источник энергии.

Тем временем промоутер Хирн резко высказался относительно перехода Верховена в бокс, назвав его "сумасшедшим" из-за готовности принимать вызовы против таких соперников, как Энтони Джошуа и Усика.

Сам Верховен в ответ заявил, что для достижения самого высокого уровня нужны "одержимость и немного сумасшествия", отметив свою полную преданность спорту.

Он также подчеркнул разницу в весе примерно 20 килограммов, отметив, что Усик – бывший крузервейтер, тогда как он является прирожденным супертяжем.

Если я попаду идеально – он упадет. Если нет, мне нужно просто победить,

– заявил голландец.

Во время пресс-конференции Усик сдержанно ответил на эти прогнозы: "Я плохой прогнозист. Посмотрим".

Украинец также прокомментировал слухи о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри, отметив, что пока не рассматривает этот вариант и полностью сосредоточен на ближайшем поединке.

Я готов, но сейчас думаю только о 23 мая,

– сообщил Усик.

После завершения мероприятия бойцы обменялись напряженными взглядами.

Показательным стало упоминание о Джейсоне Стейтеме. Как отметил Верховен, актер в определенной степени повлиял на то, что этот бой вообще состоялся.

Бой станет первым для Усика после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года. Верховен, в свою очередь, начал свою боксерскую карьеру еще в 2014 году, когда нокаутировал Яноша Финферу во втором раунде.

Что известно о бое Усика против Верховена?