Во вторник, 14 апреля, состоялась их первая совместная пресс-конференция. 24 Канал расскажет, как прошла пресс-конференция и дуэль взглядов Усика и Верховена.
Как прошла первая пресс-конференция Усика и Верховена?
Верховен накануне пресс-конференции перед боем против Усика появился в футболке одного из самых титулованных египетских клубов – Аль-Ахли.
Усик объяснил свой выбор провести бой с Верховеном тем, что хочет "делать то, что хочет, а не то, что ему надо".
Украинский чемпион также иронично согласился со словами промоутера Эдди Хирна, который называл его "маловатым" для супертяжелого веса. Усик признал, что физически уступает соперникам, но напомнил о своих победах.
Я очень мал, но размер не имеет значения – все решают тренировки и тяжелый труд,
– сказал украинец.
Боксер даже пошутил о своем рационе, назвав "секретом" успеха двойную порцию пасты как источник энергии.
Тем временем промоутер Хирн резко высказался относительно перехода Верховена в бокс, назвав его "сумасшедшим" из-за готовности принимать вызовы против таких соперников, как Энтони Джошуа и Усика.
Сам Верховен в ответ заявил, что для достижения самого высокого уровня нужны "одержимость и немного сумасшествия", отметив свою полную преданность спорту.
Он также подчеркнул разницу в весе примерно 20 килограммов, отметив, что Усик – бывший крузервейтер, тогда как он является прирожденным супертяжем.
Если я попаду идеально – он упадет. Если нет, мне нужно просто победить,
– заявил голландец.
Во время пресс-конференции Усик сдержанно ответил на эти прогнозы: "Я плохой прогнозист. Посмотрим".
Украинец также прокомментировал слухи о возможной трилогии с Тайсоном Фьюри, отметив, что пока не рассматривает этот вариант и полностью сосредоточен на ближайшем поединке.
Я готов, но сейчас думаю только о 23 мая,
– сообщил Усик.
После завершения мероприятия бойцы обменялись напряженными взглядами.
Показательным стало упоминание о Джейсоне Стейтеме. Как отметил Верховен, актер в определенной степени повлиял на то, что этот бой вообще состоялся.
Бой станет первым для Усика после победы нокаутом над Даниэлем Дюбуа 19 июля 2025 года. Верховен, в свою очередь, начал свою боксерскую карьеру еще в 2014 году, когда нокаутировал Яноша Финферу во втором раунде.
Что известно о бое Усика против Верховена?
- Верховен – один из самых успешных кикбоксеров мира, который много лет доминировал в тяжелой весовой категории. В профессиональном боксе он имеет совсем небольшой опыт, что делает его довольно нетипичным соперником для боксера уровня Усика.
- Поединок состоится по правилам классического бокса – 12 раундов, без каких-либо элементов кикбоксинга.
- Для Верховена это будет серьезный переход из кикбоксинга в профессиональный бокс. Для Усика – очередная защита статуса одного из лучших супертяжеловесов современности.
- Бой запланирован на 23 мая 2026 года в Египте (Гиза) как часть большого боксерского шоу.