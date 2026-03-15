Своим сценарием идеального боя против Усика Верховен поделился на странице DAZNBoxing. Нидерландец считает, что способен победить украинца.

К теме Усик против Верховена: что известно о бое и кто фаворит

Какой победы над Усиком хотел бы Верховен?

Рико Верховен рассказал, что лучшая победа, которую он мог бы получить – это пройти все 12 раундов и победить единогласным решением судей. Для нидерландца это самое высокое достижение, потому что тогда это будет означать, что Усику ничего не удалось.

Это будет означать, что Усик пытался сделать все возможное в течение 12 раундов, и это не сработало,

– отметил Верховен.

Он добавил, что не хочет какого-то "счастливого удара", который бы выглядел как случайность. Полные 12 раундов на ринге означали бы, что было сделано все, и спортсмен выложился на полную.

Как Усик охарактеризовал Верховена?

Украинский чемпион мира Александр Усика прокомментировал свой бой против Рико Верховена. Мысли украинца опубликовал на своей странице в соцсети Х Турки Алалших. Усик заметил, что уважает людей, которые достигли высот в спорте.

Боксер назвал Верховена великим атлетом и великим чемпионом. По его словам, быть чемпионом – это не только иметь пояса. Это годы тяжелого труда. Усик уважает путь Верховена и считает его настоящим королем кикбоксинга.

Какими были комментарии о бое Усика с Верховеном: главные заявления