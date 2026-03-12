Усика спросили, считает ли он себя лучшим украинским боксером, сообщает DAZN. Ему также пришлось выбирать среди таких имен, как Виталий и Владимир Кличко, а также Василий Ломаченко.

Кто лучший украинский боксер?

39-летний спортсмен признался, что не думает об этом и не заинтересован в такой награде.

Для меня я боксер, который помогает своей стране. Бог наделил меня талантом, и я им пользуюсь. Я люблю бокс, я люблю жизнь,

– сказал Усик.

Издание DAZN отмечает, что после завершения карьеры Усик войдет в историю "как один из лучших, если не лучший боксер Украины".

Какое боксерское наследие Усика?

По данным BoxRec, Усик начал карьеру с любительского бокса в 2005 году. За 8 лет украинец получил все, что возможно на любительском уровне.

Так, боксер выиграл чемпионат мира и Европы, а также стал олимпийским чемпионом Лондона в 2012 году.

9 ноября 2013 года Усик дебютировал на профессиональном ринге и с тех пор выиграл 24 поединка и до сих пор не потерпел ни одного поражения. Сначала украинец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Усик стал первым в истории украинцем, который объединил все четыре титула чемпиона мира – WBC, WBO, WBA и IBF. В октябре 2019 года спортсмен дебютировал в супертяжелом весе, в котором в свое время доминировали братья Кличко.

Уже через два года украинец победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. После победы в реванше и победы над Даниэлем Дюбуа Усик дважды побил Тайсона Фьюри и тем самым стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, который получил все четыре титула.

В июле 2025 года боксер повторно победил Дюбуа и во второй раз стал абсолютом в хевивейте.

Что дальше для Усика?