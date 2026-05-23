Он заявил, что Усик должен выиграть бой против Верховена, ведь превосходит своего соперника по ряду показателей. Об этом сообщает Sport.ua.

Смотрите также "Рознеси": звезды футбола поддержали Верховена перед боем с Усиком

Усик – Верховен: какой прогноз на бой дал Красюк?

По мнению промоутера, Верховен – это самый характерный соперник Усика за последние 10 лет несмотря на то, что ранее украинец дрался против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

В 100 поединках из 100 Усик должен выиграть. Однако, конечно же, всегда есть место Божьему провидению. Тем более, что Рико – это самый характерный соперник Усика за последние 10 лет. Усик превосходит Рико: в технических качествах, боксерском опыте, боксерском IQ,

– сказал Красюк.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В то же время промоутер заявил, что Рико имеет ряд преимуществ, в частности физических. По его мнению, самый большой козырь кикбоксера заключается в отсутствии психологического давления за результат, тогда как Усик рискует потерять все.

"Но Верховен тоже имеет свои преимущества: рост, чистую эффективную массу, силу удара. Он никак не уступает Усику в характере, боевом опыте. И самое главное преимущество Рико – это тотальное отсутствие психологического давления. Потому что если он проигрывает – он: проиграл величайшему из боксеров, заработал денег, стал более известным. Однако, если проиграет Усик – он потеряет все. Единственным утешением будет гонорар, если деньги еще могут его утешить", – заявил Красюк.

Во сколько бой Усика и где смотреть?