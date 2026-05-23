Він заявив, що Усик повинен виграти бій проти Верховена, адже переважає свого суперника за низкою показників. Про це повідомляє Sport.ua.

Усик – Верховен: який прогноз на бій дав Красюк?

На думку промоутера, Верховен – це найхарактерніший суперник Усика за останні 10 років попри те, що раніше українець бився проти Ентоні Джошуа й Тайсона Ф'юрі.

У 100 поєдинках зі 100 Усик має виграти. Однак, звичайно ж, завжди є місце Божому провидінню. Тим паче, що Ріко – це найхарактерніший суперник Усика за останні 10 років. Усик переважає Ріко: у технічних якостях, боксерському досвіді, боксерському IQ,

– сказав Красюк.

Водночас промоутер заявив, що Ріко має низку переваг, зокрема фізичних. На його думку, найбільший козир кікбоксера полягає у відсутності психологічного тиску за результат, тоді як Усик ризикує втратити все.

"Але Верховен теж має свої переваги: зріст, чисту ефективну масу, силу удару. Він ніяк не поступається Усику у характері, бойовому досвіді. І найголовніша перевага Ріко – це тотальна відсутність психологічного тиску. Бо якщо він програє – він: програв найвеличнішому із боксерів, заробив грошей, став більш відомим. Однак, якщо програє Усик – він втратить усе. Єдиною втіхою буде гонорар, якщо гроші ще можуть його втішити", – заявив Красюк.

