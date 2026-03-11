Своими мыслями он поделился на ютуб-канале Gareth A Davies. Также британец дал свой прогноз, что будет ожидать Усика после поединка с Верховеном.

К теме "Не могу мириться": соперник Усика угрожает из-за скандального решения украинца

Как Фьюри оценил бой Усика с Верховеном?

Британский боксер рассказал, что Верховен здоровяк с мощной правой рукой. Впрочем Фьюри выразил уверенность, что Усик сталкивался со многими правшами, которые способны отправить в нокаут. В качестве примера он назвал Энтони Джошу и Даниэля Дюбуа.

Он дрался со многими большими парнями, чей стиль похож на стиль Рико, но, послушайте, Верховен - человек габаритный, у него есть шанс, у него есть мощь... Кто знает, на что он способен в ринге?,

– отметил Фьюри.

Он добавил, что Усик уже 39 лет. Впрочем он провел 24 профессиональных боя, поэтому у него не так много износа. Он перешел в профессионалы в 2013 году. Поэтому, по мнению британского боксера, с украинцем все будет в порядке.

Почему Уордли разочаровался в Усике?

Фабио Уордли в комментарии Boxing News выразил разочарование, что Усик проведет бой с Верховеном. Он отметил, что выражает реакцию всего боксерского мира. Британец ожидал, что соперником украинца станет адекватный профессиональный боксер.

Хотя он замечает, что своими достижениями Усик заслужил драться с кем угодно. На вопрос, справедливо ли то, что бой санкционирован WBC, спортсмен не ответил. Он отметил, что занимается своей карьерой и ждет свой шанс провести бой с Усиком.

Кто как комментировал бой Усика против Верховена: коротко