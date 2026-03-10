Такое мнение бывший чемпион мира высказал в интервью для Sky Sports. Околи требует, чтобы организация WBC обязала Усика драться с Кабаелом или забрала у него титул.
Какие требования выдвигает Околи?
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Лоуренс Околи рассказал, что вопрос титула WBC придется форсировать всем: и его команде, и команде Кабаела. Он надеется, что WBC поступит правильно. По мнению Околи, Усик должен драться с Кабаелом.
Если он не будет боксировать с ним вовремя и не согласится на это, то пусть лишат его титула, а потом пусть он дерется с кем угодно в конце года, а мы осенью будем боксировать за полноценный титул чемпиона мира,
– отметил Околи.
Он добавил, что поэтому он очень хочет победить Йоку и сделать это уверенно, потому что знает, что после этого может быть бой за титул. Вот почему Лоуренс очень хочет это сделать.
Почему Галлахер раскритиковал WBC из-за Усика?
Британский тренер Джо Галлахер, как сообщает Boxing Now, недоволен тем, что WBC санкционировала бой Усика против кикбоксера Верховена как титульный. Добровольная защита предполагает выбор соперника из топ-15 рейтинга, а голландец даже не является профессиональным боксером.
Галлахер готов был бы принять то, чтобы для этого боя изготовили специальный титул. Впрочем нынешнюю ситуацию он считает не услугой для бокса, а коммерцией. Он добавил, что подобные решения скорее вредят спорту.
Бой Усика против Верховена: последние новости
- Решение WBC санкционировать бой Усика против Верховена раскритиковал и Малиньяджи. Он считает, что за титул украинец должен был бы драться с Кабаэлом.
- Тренер Дмитрий Сосновский считает, что Верховен может создать проблемы Усику. По его мнению, будет важна форма украинца.
- Фрочу также не нравится бой Усика с Верховеном. Он считает, что такой поединок негативно влияет на бокс.