Бывший чемпион мира по боксу Фроч резко высказался относительно предстоящего поединка между украинцем Усиком и нидерландским кикбоксером Верховеном. Британец считает, что организация такого боя негативно влияет на профессиональный бокс, сообщает ютуб-канал Froch On Fighting.

Что о бое Усик – Верховен сказал Фроч?

Он раскритиковал решение санкционировать поединок, отметив, что чемпион будет проводить добровольную защиту титула против спортсмена, который фактически не имеет серьезного опыта в боксе. Кикбоксеры редко достигают успеха после перехода на боксерский ринг.

Экс-чемпион убежден, что украинский боксер выбрал более легкого соперника. Таким образом Усик получил "проходной бой", тогда как настоящие претенденты на титул остались без шанса побороться за пояс.

Вспомнил немецкого боксера Агит Кабаела, который ожидал возможности провести титульный бой. Британский эксперт считает несправедливым, что проверенный претендент вынужден и дальше ждать, пока чемпион дерется с представителем другого вида единоборств.

Что известно о предстоящем бое Усика?