Промоутер Калле Зауэрланд призвал Международную боксерскую федерацию (IBF) назначить титульный бой в супертяжелом весе для британского боксера Дерека Чисоры. Об этом сообщает Boxing News 24/7.

Смотрите также Главный редактор The Ring сделал заявление о завершении карьеры Усика

Кто может стать следующим соперником Усика?

Зауэрланд заявил, что Усик ни разу не проводил обязательную защиту титула IBF.

Поэтому промоутер хочет, чтобы бой Чисоры против Деонтея Уайлдера, который состоится 4 апреля, был так называемым элиминатором за титул IBF. То есть победитель противостояния станет официальным претендентом на бой с Усиком, который удерживает пояс.

Учитывая позицию Чисоры на вершине рейтинга супертяжелого веса, а также позицию Уайлдера и масштаб этого поединка, возможность драться за пояс стала бы прекрасным дополнением,

– сказал Зауэрланд.

Обратите внимание. В 2024 году украинский боксер потерял пояс IBF, ведь отказался от обязательной защиты ради реванша с Тайсоном Фьюри. Титул получил Даниэль Дюбуа, но 19 июля 2025 года, как говорится на сайте BoxRec, британец проиграл пояс Усику.

Отметим, что 31 октября 2020 года Усик и Чисора встретились в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Тогда украинец проводил только второй бой в супертяжелом весе и одержал тяжелую победу решением судей.

Британский боксер рассказывал, что после боя представители команды Усика признались ему в сомнениях относительно результата. По его словам, тренеры украинца зашли в его раздевалку и сказали, что думали, что он выиграл этот бой.

Добавим, что известный катмен из Канады Расс Анбер, который сотрудничает с чемпионом из Украины, сказал, что бой против Чисоры был самым изнурительным для Усика.

Что дальше для Усика?

Следующий бой Усика состоится 23 мая в Гизе (Египет). Непобедимый боксер добровольно будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC против звездного кикбоксера Рико Верховена из Нидерландов.

После этого украинца, скорее всего, ожидает обязательный бой против временного чемпиона по версии WBC Агита Кабаела. В случае отказа украинец потеряет титул WBC, а Кабаел будет повышен в статусе до полноценного чемпиона мира.