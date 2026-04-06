Мыслями о сотрудничестве британца и украинца в интервью для ютуб-канала Seconds Out поделился бывший чемпион мира Джонни Нельсон. Он рассказал, что Энтони стал более приземленным.

Интересно WBC обновила рейтинг лучших боксеров: какие изменения произошли и кто на каком месте

Как Нельсон охарактеризовал предыдущую версию Джошуа?

Нельсон отметил, что Джошуа поднялся до уровня, когда рядом с ним не мог быть никто, кто бы мог ему что-то подсказать или посоветовать. Они не хотели этого просто делать, потому что хотели оставаться работать с ним. А вот Роб Маккрекен был именно тем человеком.

Он ушел, а все остальные остались рядом с Эй Джеем. Эй Джей руководил процессом,

– заметил бывший чемпион мира.

Он продолжил, что Джошуа пришлось обратиться за помощью к Александру Усику. Впрочем для контакта с украинцем британцу пришлось стать более приземленным. Он не может играть роль примадонны рядом с украинским чемпионом.

Что Усику удалось изменить в Джошуа?

По словам Нельсона, Джошуа стал более приземленным, чтобы признать свое стремление слушать Усика. Он должен считать украинца тем человеком, к которому он должен обращаться. Если Усик прикажет Джошуа прыгать, то британец должен спросить только, насколько высоко.

"И для меня это проявление роста, зрелости и уважения", – подчеркнул Нельсон.

Он добавил, что Усик может показать Джошуа, как боксировать с любым. Поэтому, уже не может быть сомнений, что Джошуа будет боксировать снова. Это очень хорошо для Джошуа, что он тренировался с Усиком в Украине или в другом месте.

Последние новости об Александре Усике: коротко