WBC на своем сайте опубликовала новый рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. В нем Александр Усик остался действующим чемпионом, а Лоуренс Околи стал главным претендентом.

Как выглядит рейтинг WBC?

Александр Усик сохранил звание чемпиона организации после победы над Даниэлем Дюбуа.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа опустился на третью строчку, а Мозес Итаума поднялся на вторую.

Лидером рейтинга остается обладатель титула WBC Silver Лоуренс Околи, который в декабре 2025 года одержал победу над соперником из Ганы Эббенезером Тетте.

Рейтинг лучших боксеров по версии WBC:

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Временный чемпион: Агит Кабаел (Германия)

WBC Silver: Лоуренс Околи (Великобритания)

WBC International: Андрей Новицкий (Украина)

Лоуренс Околи (Великобритания) Мозес Итаума (Великобритания) Энтони Джошуа (Великобритания) Эфе Аджагба (Нигерия) Филип Хргович (Хорватия)

