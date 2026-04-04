WBC на своем сайте опубликовала новый рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе. В нем Александр Усик остался действующим чемпионом, а Лоуренс Околи стал главным претендентом.

Как выглядит рейтинг WBC?

Александр Усик сохранил звание чемпиона организации после победы над Даниэлем Дюбуа.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа опустился на третью строчку, а Мозес Итаума поднялся на вторую.

Лидером рейтинга остается обладатель титула WBC Silver Лоуренс Околи, который в декабре 2025 года одержал победу над соперником из Ганы Эббенезером Тетте.

Рейтинг лучших боксеров по версии WBC:

Чемпион: Александр Усик (Украина)
Временный чемпион: Агит Кабаел (Германия)
WBC Silver: Лоуренс Околи (Великобритания)
WBC International: Андрей Новицкий (Украина)

  1. Лоуренс Околи (Великобритания)

  2. Мозес Итаума (Великобритания)

  3. Энтони Джошуа (Великобритания)

  4. Эфе Аджагба (Нигерия)

  5. Филип Хргович (Хорватия)

Как выглядит рейтинг The Ring?

  • Мозес Итаума поднялся в авторитетном рейтинге тяжеловесов журнала The Ring. После мощного нокаута Джермейна Франклина 28 марта 21-летний боксер оказался на 5-й позиции в списке.

  • Впереди него находятся Филип Хргович, Даниэль Дюбуа, Агит Кабаел и Фабио Уордли, а действующим чемпионом и лидером рейтинга остается Александр Усик.