Усик получил награду "Лучший иностранный боксер года" от Британской комиссии по боксу во время церемонии организации в воскресенье, 8 марта, сообщает Boxingscene.
Как свою победу прокомментировал Александр Усик?
39-летний украинец в июле 2025 года одержал уверенную победу над британцем Даниэлем Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне, вернув себе статус абсолютного чемпиона мира. До этого Усик дважды победил другого британца – Тайсона Фьюри.
Спасибо Британскому совету контроля бокса за эту награду. Она для меня особенная. Надеюсь вскоре снова увидеться с вами в Соединенном Королевстве. Еще раз спасибо.
– сказал украинец.
Что известно о следующем бое Усика и его сопернике?
Чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Усик следующим выходом на ринг встретится с легендой кикбоксинга Рико Верховеном.
Бой официально санкционирован WBC, поэтому Усик будет защищать свой титул в супертяжелом весе, сообщает badlefthook.
Поединок состоится 23 мая 2026 года в Гизе, Египет, вблизи пирамид.
Рико Верховен – многократный чемпион GLORY в кикбоксинге, который только сейчас делает переход в профессиональный бокс.
Несмотря на огромный успех в кикбоксинге, его опыт в профессиональных боксерских поединках ограничен, что вызвало определенную критику среди медиа и фанатов. Некоторые сомневаются, что Верховен сможет стать серьезным вызовом для Усика, однако интерес к поединку уже высок.