Усик получил награду "Лучший иностранный боксер года" от Британской комиссии по боксу во время церемонии организации в воскресенье, 8 марта, сообщает Boxingscene.

Как свою победу прокомментировал Александр Усик?

39-летний украинец в июле 2025 года одержал уверенную победу над британцем Даниэлем Дюбуа на стадионе Уэмбли в Лондоне, вернув себе статус абсолютного чемпиона мира. До этого Усик дважды победил другого британца – Тайсона Фьюри.

Спасибо Британскому совету контроля бокса за эту награду. Она для меня особенная. Надеюсь вскоре снова увидеться с вами в Соединенном Королевстве. Еще раз спасибо.

– сказал украинец.

Что известно о следующем бое Усика и его сопернике?