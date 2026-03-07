Причиной недовольства Джо Галлахера стал статус боя: WBC официально санкционировала его как защиту титула чемпиона мира. По его мнению такое решение является несправедливым по отношению к профессиональным боксерам, об этом сообщает Boxing Now.
Как Галлахер прокомментировал бой Усик-Верховен?
Добровольная защита титула обычно предусматривает выбор соперника из топ-15 рейтинга, однако Верховен не является представителем профессионального бокса такого уровня. Тренер отметил, что подобные решения вредят спорту и выглядят скорее коммерческим шагом.
Я бы понял, если бы для этого боя создали специальный пояс. Но делать его полноценной защитой титула – это не услуга для бокса. Это скорее коммерция,
– заявил Галлахер.
Тренер также обратил внимание на непоследовательность в решениях организации. Он напомнил, что во время боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пояс WBC не был на кону, поэтому нынешняя ситуация вызывает вопросы.
Сейчас Усик остается абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а предстоящий поединок с Верховеном уже вызвал активные дискуссии среди экспертов и фанатов бокса.
Что известно о бое Усик-Верховен?
- Усик в профессиональном боксе сохраняет безупречный рекорд – 24 победы без поражений, 15 из них– нокаутом, пишет BoxRec. Для легенды кикбоксинга Верховена этот поединок станет лишь второй профессиональной боксерской встречей, после многолетней карьеры в кикбоксинге.
- Сначала многие эксперты и фанаты воспринимали бой как "экспериментальный" или кроссовер, ведь соперник по кикбоксингу имел лишь один опыт боксерских поединков. Однако впоследствии организаторы изменили статус боя, и на кон был поставлен чемпионский пояс.