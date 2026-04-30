Впрочем сейчас это звание украинский боксер потерял, сообщает 24 Канал. Все из-за того, что он добровольно отказался от одного из своих поясов.

Как Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира?

Александр Усик – абсолютно уникальный спортсмен в истории бокса. Он единственный представитель этого вида спорта, который трижды боролся за звание абсолютного чемпиона мира. Впервые ему это удалось еще в крузервейте в 2018 году.

В супертяжелом весе впервые собрать все пояса Усику удалось 18 мая 2024 года, когда он победил Тайсона Фьюри. Интересно, что реванш с британцем в декабре того года уже не был боем за звание абсолюта. Второй раз объединить пояса в супертяжелом весе украинцу удалось в противостоянии с Дюбуа, которого 19 июля 2025 года он отправил в нокаут в 5 раунде.

Почему Александр Усик больше не абсолютный чемпион мира?

В ноябре 2025 года Александр Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира. Все из-за того, что он добровольно отказался от пояса WBO, который должен был защищать, скорее всего, в поединке против Фабио Уордли.

Впрочем украинец решил не проводить следующий бой всего через 4 месяца после предыдущего. Хотя точно причина такого решения неизвестна. Компания WBO на своих страницах в соцсетях отметила, что это было совместное решение организации и спортсмена.

Последние новости об Александре Усике: кратко

Александр Усик проведет бой против Рико Верховена 23 мая. Поединок состоится в египетской Гизе.

Миллер считает, что Верховен может стать первым, кто победит Усика на ринге. Он считает нидерландца феноменальным бойцом.

Для Усика выбрали следующего соперника на мегабой 2027 года. Одним из самых коммерческих поединков в тяжелом весе называют противостояние украинца с Бенавидесом.