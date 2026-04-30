Цікаво "Він усіх здивує": відомий чемпіон світу зробив несподіваний прогноз на бій Усика

Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу?

Олександр Усик – абсолютно унікальний спортсмен в історії боксу. Він єдиний представник цього виду спорту, який тричі виборював звання абсолютного чемпіона світу. Уперше йому це вдалось ще в крузервейті у 2018 році.

У надважкій вазі вперше зібрати всі пояси Усику вдалось 18 травня 2024 року, коли він переміг Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що реванш із британцем у грудні того року вже не був боєм за звання абсолюта. Вдруге об'єднати пояси в надважкій вазі українцю вдалось у протистоянні з Дюбуа, якого 19 липня 2025 року він відправив у нокаут у 5 раунді.

Чому Олександр Усик більше не абсолютний чемпіон світу?

У листопаді 2025 року Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу. Усе через те, що він добровільно відмовився від поясу WBO, який мав захищати, швидше за все, в поєдинку проти Фабіо Вордлі.

Утім українець вирішив не проводити наступний бій усього за 4 місяці після попереднього. Хоча достеменно причина такого рішення невідома. Компанія WBO на своїх сторінках у соцмережах зазначила, що це було спільне рішення організації та спортсмена.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Олександр Усик проведе бій проти Ріко Верховена 23 травня. Поєдинок відбудеться в єгипетській Гізі.

Міллер вважає, що Верховен може стати першим, хто переможе Усика на ринзі. Він вважає нідерландця феноменальним бійцем.

Для Усика обрали наступного суперника на мегабій 2027 року. Одним із найбільш комерційних поєдинків у важкій вазі називають протистояння українця з Бенавідесом.