Український спортсмен співпрацює з чоловічим брендом Damirli, який заснувала дизайнерка Ельвіра Гасанова, повідомляє Vogue. 24 Канал покаже добірку найстильніших образів чемпіона.
В який образах був Усик перед боями?
Гетьман
Олександр майстерно перевтілюється, навіть у історичних персонажів. Його вихід на ринг проти Тайсона Ф'юрі надовго залишився в пам'яті шанувальників. Український спортсмен продемонстрував повагу до своєї країни, з'явившись у вбранні гетьмана. 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді перед першим боєм із Ф'юрі він постав у яскраво-зеленому кунтуші з жовтими вставками та розрізами на рукавах, а завершував образ хутряний гетьманський головний убір з пір'ям спереду.
Олександр Усик в образі гетьмана: дивіться відео
Вишивка
Перед історичним поєдинком із Ф'юрі Олександр був одягнений у біле вбрання з виразною чорною вишивкою для "битви поглядів". Усик і Гасанова обрали кримськотатарський орнамент, підкреслюючи кримське походження українського чемпіона.
Олександр Усик на "битві поглядів" перед боєм з Тайсоном Ф'юрі / Фото сайт ELLE
Джокер
Перед першим поєдинком із британцем Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року в Лондоні Усик з'явився на "битву поглядів" в образі Джокера – персонажа коміксів і фільмів DC. Український боксер відтворив стиль Джокера з картини 2019 року Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом у головній ролі: червоний костюм, жовта жилетка, темна сорочка та краватка з контрастним принтом.
Який буде наступний бій Усика?
- Український боксер проведе свій наступний поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Цей бій буде особливим, оскільки суперник Усика не має професійного боксерського досвіду.
- Поєдинок відбудеться в суботу, 23 травня, неподалік від пірамід Гізи в Єгипті. Точний час виходу на ринг повідомлять пізніше, але попередньо очікується, що бій розпочнеться не раніше 23:45 за київським часом.
- Офіційною трансляцією заходу займатиметься стримінгова платформа DAZN, доступна в Україні, перегляд буде платним, а ціна трансляції стане відомою додатково. Раніше прямі ефіри поєдинків Усика можна було дивитися на відеосервісі Megogo, проте наразі компанія не повідомляла, чи транслюватиме бій із Верховеном.