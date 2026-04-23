Поєдинок відбудеться вже зовсім скоро. Про те, коли і де зустрінуться спортсмени, розповість 24 Канал.
Коли відбудеться наступний поєдинок Усика?
Наступний бій українець проведе 23 травня 2026 року.
Де відбудеться бій Усик – Верховен?
Бій відбудеться в незвичній локації – у Гіза біля відомих Єгипетських пірамід.
Поєдинок організують під егідою WBC як добровільний захист титулу Усика.
Як пройшла дуель поглядів Усика та Верховена?
- Уперше спортсмени зустрілися у вівторок, 14 квітня, під час спільної пресконференції, де вони обмінялися першими заявами та показали свій настрій перед майбутнім поєдинком.
Усик пояснив свою зацікавленість цим боєм бажанням залишатися вільним у виборі суперників і робити те, що вважає правильним для себе.
Він утримався від гучних прогнозів, наголосивши, що не любить передбачати результат і воліє дочекатися самого бою. Також спортсмен підкреслив, що повністю зосереджений на найближчому поєдинку та не коментує чутки про можливі майбутні великі бої.
Завершилася пресконференція традиційною дуеллю поглядів між учасниками.