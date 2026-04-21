У коментарі talkSPORT Boxing він заявив, що 39-річний українець у будь-який момент може залишити свої титули вакантними. Після цього Ріакпоре очікує, що відбудеться розподіл чемпіонських поясів Усика.
Що чекають від Усика?
"Ситуація у дивізіоні може змінитися будь-якої миті. Усик здатен у будь-який момент оголосити про рішення і залишити свої титули вакантними. У такому разі одразу розпочнуться розмови про нових чемпіонів і про те, хто битиметься за ці пояси", – сказав 36-річний британець.
На думку Річарда, рекорд якого складає 20 перемог та одна поразка, він перебуває у гонці за титулами, а також зазначив, що задоволений своїм становищем.
Моє головне завдання було заявити про себе та показати, що я теж серед претендентів. Коли Усик завершить виступи на найвищому рівні, неминуче відбудеться розподіл титулів,
– додав спортсмен з Лондона.
Довідка. Наразі Усик утримує чемпіонські титули за версіями WBC, WBA та IBF. Протягом кар'єри він кілька разів відмовлявся від своїх поясів. Це відбувалося у 2019 році, коли Олександр змінював вагову категорію, а також у 2024 та 2025 році, коли він зробив вакантними пояси IBF та WBO відповідно.
Як критикують Усика?
Свій наступний бій Усик проведе 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена, в якому захищатиме пояс WBC.
Українського спортсмена критикують за це рішення, адже його суперник отримав шанс здобути титул тільки в другому поєдинку в боксі, коли інші бійці можуть очікувати на таку нагоду кілька років.
Наприклад, британський боксер Мозес Ітаума звинуватив спортсмена у "зловживанні владою". Також від боксера вимагають проводити обов'язкові захисти своїх поясів або ж відмовитися від них.
Зокрема, обов'язковий претендент на титул WBC Агіт Кабаєл сказав, що Усик має погодитися на бій з ним або ж звільнити чемпіонський пояс, повідомляє The Ring.
У відповідь на критику українець наполіг на тому, що одного разу прагне зробити те, що хочеться йому, а не те, що потрібно.