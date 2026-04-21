В комментарии talkSPORT Boxing он заявил, что 39-летний украинец в любой момент может оставить свои титулы вакантными. После этого Риакпоре ожидает, что произойдет распределение чемпионских поясов Усика.

Что ждут от Усика?

"Ситуация в дивизионе может измениться в любой момент. Усик способен в любой момент объявить о решении и оставить свои титулы вакантными. В таком случае сразу начнутся разговоры о новых чемпионах и о том, кто будет драться за эти пояса", – сказал 36-летний британец.

По мнению Ричарда, рекорд которого составляет 20 побед и одно поражение, он находится в гонке за титулами, а также отметил, что доволен своим положением.

Моя главная задача была заявить о себе и показать, что я тоже среди претендентов. Когда Усик завершит выступления на самом высоком уровне, неизбежно произойдет распределение титулов,

– добавил спортсмен из Лондона.

Справка. Сейчас Усик удерживает чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и IBF. В течение карьеры он несколько раз отказывался от своих поясов. Это происходило в 2019 году, когда Александр менял весовую категорию, а также в 2024 и 2025 году, когда он сделал вакантными пояса IBF и WBO соответственно.

