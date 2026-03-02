На кону поєдинку таки стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC. Всесвітня боксерська рада повідомила, що санкціонує бій чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Усика та Верховена як добровільний захист титулу українцем.

Дивіться також "Йому дадуть болючий урок": ексчемпіон світу зробив неочікуваний прогноз на бій Усик – Верховен

Бій Усика: що відомо про зустріч з Верховеном?

На щорічній конференції в Бангкоку WBC надала Усику право на добровільний захист титулу. Згодом WBC отримала петицію про санкціонування бою Усика проти Верховена як добровільного захисту титулу.

Це рішення означає, що Верховен, попри те, що не входить в рейтинг WBC та провів лише один поєдинок у професійному боксі, має шанс стати чемпіоном світу.

Це цікаво! Якщо Верховен переможе українця, то зможе побити рекорд українця Василя Ломаченка, який став чемпіоном світу за три поєдинки.

Усик – Верхове: що відомо про бій?