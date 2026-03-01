Відомий оглядач боксу Майк Коппінджер підтримав інвестора Туркі Аль аш-Шейха, який ініціював зустріч Усика та Верховена. У соцмережі X Туркі написав, що це "небезпечний бій".

Чому бій Усика спричинив скандал?

Коппінджер відразу підтримав його, назвавши кікбоксерів, які стали успішними в боксі, зокрема Віталія Кличка.

"І справді, кікбоксери часто досягали успіху в хевівейте. Віталій Кличко, Ділліан Вайт, Джарелл Міллер, Олександр Повєткін. Це не бій борця з Усиком. Це бій Усика з чоловіком, який володіє нокаутуючою силою і вміє тягатися в стійці", – написав експерт з боку.

Заява Коппінджера, як і очікувалося, не сподобалася колегам. Фернандо Сабатіні розгромив аргументи Коппінджера. Він нагадав, що низка боксерів роками чекали на шанс битися за титул, коли Верховен отримав це у другому поєдинку в боксі.

Серйозно, Майк? Віталію знадобилося 24 бої і 3 роки, щоб вийти на титульний бій. Вайту 27 боїв і 7 років. Повєткіну 21 бій і 7 років. Міллеру 30 боїв і 17 років, причому він за титул ніколи не бився. А Ріко провів лише один бій і вже претендує на пояс,

– заявив Сабатіні.

Чому критикують бій Усика та Верховена?

Попередній поєдинок 39-річного Усика відбувся у липні 2025 року, коли він переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Тривалий час українець не міг визначитися із суперником та навіть залишив титул WBO, щоб не проводити обов'язковий захист.

У планах чемпіона світу з України був бій проти Деонтея Вайлдера, однак зустріч зірвалася й американець проведе поєдинок з Дереком Чісорою вже у квітні.

Водночас Усик опинився під шквалом критики через те, що не інформував про свої плани. Низка експертів з боксу закликали його проводити обов'язкові захистити титулу, зокрема проти Агіта Кабаєла, або ж відмовитися від поясів.

Також на горіхи перепало президенту WBC Маурісіо Сулейману, який дозволив українцю провести добровільний захист титулу. Як тепер стало відомо, цей захист Усик проведе проти Верховена. Утім, після бою у Єгипті наступним суперником українця таки має стати претендент на титул WBC Кабаєл.

Рішення Усика битися з Верховеном критикують чимало боксерів та експертів. Наприклад, чемпіон світу за версією WBO Фабіо Вордлі відкрито висловив розчарування, що українець обрав у суперники представника іншого виду спорту.

Боксерську спільноту обурює, що Верховен отримав шанс стати чемпіоном світу вже в другому поєдинку, коли низка інших професійних бійців можуть роками чекати на свій шанс. Якщо 36-річний нідерландець виграє бій, то стане чемпіоном світу вже в другому поєдинку на профі-рингу, що буде новим рекордом.