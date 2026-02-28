Ім'я Верховен практично нічого не говорить фанатам боксу, однак у кікбоксингу – він один з найкращих бійців в історії. Нідерландець безжальний на рингу та має нокаутуючи удар. Детальніше про Верховена розповідає 24 Канал.

Що відомо про Ріко Верховена?

36-річний Ріко має велику кар'єру у кікбоксингу, де 12 років утримував титул чемпіона Glory у надважкій вазі. Це практично ідентично з домінуванням Володимира Кличка у надважкій вазі. Верховен має вражаючий рекорд – 66-10, при цьому 21 бій він завершив нокаутом, повідомляє Glory.

Що ж стосується його професійної кар'єри у боксі, то тут в нього тільки один поєдинок. За даними BoxRec, у 2014-му нідерландець нокаутував у першому раунді Яноша Фінферу з Угорщини, який йшов з рекордом 0:5 та завершив кар'єру після цієї поразки.

Це цікаво. У 2012 Ріко бився проти українця: він побив Сергія Лащенка на турнірі K-1 World MAX.

Однією з переваг Верховена в порівнянні з Усиком є зріст, адже Ріко має майже 2 метри. У нідерландця також тілобудова природженого важковаговика. Однак досвід Усика в боксі говорить на користь українця.

Нокаути Ріко Верховена: дивіться відео

Усик – Верховен: що відомо про бій?