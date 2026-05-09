До поєдинку буде прикута особлива увага, зокрема й українських фанів, адже Вордлі та Дюбуа можуть визначити наступного суперника Олександра Усика. Усе, що відомо про бій, розповідає 24 Канал.

Що на кону бою Вордлі – Дюбуа?

31-річний Вордлі у бою проти Дюбуа вперше захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO. Цей пояс британець здобув не безпосередньо у бою, а отримав постфактум.

Річ у тім, що титул належав Усику, проте після бою з Дюбуа у липні 2025 року українець відмовився проводити обов'язковий бій з Вордлі.

Таким чином він звільнив пояс, який перейшов до Фабіо після перемоги над Джозефом Паркером у жовтні 2025-го.

Де дивитися?

Офіційним транслятором цієї події є DAZN. Поєдинок британців покажуть за системою PPV, тому для перегляду потрібно мати підписку на DAZN і додатково сплатити близько 900 гривень, щоб легально подивитись титульне протистояння.

Трансляція буде доступна через сайт і застосунок DAZN. Її можна дивитись на смартфонах, планшетах, Smart TV, ігрових консолях і комп'ютерах.

Додамо, що головний бій вечора боксу в Манчестері розпочнеться не раніше опівночі.

Даніель Дюбуа

Для 28-річного "Динаміта" бій проти Вордлі – це нагода перекрити важку поразку від Усика, а також вдруге стати чемпіоном світу. Раніше Даніель володів титулом IBF.

Що цікаво, Дюбуа, як і Вордлі, скористався тим, що Усик відмовився проводити обов'язковий захист титулу, аби провести реванш з Тайсоном Ф'юрі наприкінці 2024 року. Різниця між Дюбуа й Вордлі тільки в тому, що Даніель виборов пояс у боях, зокрема, коли сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа.

До поєдинку проти земляка Дюбуа підходить з рекордом у 22 перемоги та три поразки. Окрім Усика, "Динаміта" перемагав у 2020 році Джо Джойс.

Фабіо Вордлі

Вордлі є так званою темною конячкою надважкої ваги. Він не має досвіду поєдинків в аматорському боксі, а рівень його опозиції на професійному ринзі не дає зрозуміти, чи справедливо Фабіо є чемпіоном світу.

Хай там як, британець підходить до бою з практично ідеальним рекордом – 20 перемог та одна нічия.

Британських боксерів, які зустрінуться у Манчестері, об'єднує один цікавий факт. Більшість своїх перемог вони здобули достроково, маючи частку перемог нокаутом у понад 95%. Ця статистика натякає на сценарій їх поєдинку.

Що чекає на переможця?