Він неодноразово відвідує захисників, як у лікарнях, так і безпосередньо на фронті. Детальніше про внесок Усика в підтримку армії розповість 24 Канал.

Як Усик підтримує українських військових?

Після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Усик зустрівся із захисниками України, серед яких були й прикордонники.

Він також у 2024 році побував на тренуванні команди Шахтар Сталеві на базі спорткомплексу "Святошин", про що повідомляв офіційний сайт Шахтаря.

Що варто знати? Шахтар Сталеві – це команда з ампфутболу (футболу для людей з ампутаціями), яку Шахтар створив 5 лютого 2024 року. Її мета – допомогти військовим і цивільним, які втратили кінцівки через війну, відновитися та повернутися до активного життя через спорт.

У 2025 році Усик взяв участь у відкритому тренуванні напередодні бою з Даніелем Дюбуа, з'явившись у футболці з написом "Free Azovstal defenders" ("Звільніть захисників Азовсталі"). Спортсмен висловив підтримку українським військовим, які у 2022 році після тривалих і запеклих боїв у Маріуполі, виконуючи наказ командування, опинилися в оточенні та були змушені здатися ворогу.

Усик у футболці на підтримку захисників Азовсталі / Фото Getty Images

Після початку повномасштабного вторгнення Олександр заснував благодійний фонд Usyk Foundation, який допомагає українцям, що постраждали від війни, збираючи кошти на їхні потреби.

Крім того, боксер передав десять автомобілів військовослужбовцям 27-ї окремої артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського, про що повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Також Усик відвідав медичний центр Національної гвардії України на запрошення Владислава Ващука, колишнього гравця Динамо, який із 2023 року проходить службу в лавах Нацгвардії. Про цей візит Ващук також написав у фейсбук.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що військові кажуть про підтримку Усика?

Ветеран Морської піхоти та командир підрозділу "Штурм" Юрій Микуляк поділився деталями підтримки української армії з боку чемпіона світу з боксу.

За словами Микуляка, Усик ще задовго до повномасштабного вторгнення активно допомагав українським військовим, зокрема прикордонникам. У період з 2014 по 2019 роки боксер відвідував військові частини, надавав фінансову допомогу та забезпечував підрозділи технікою. Після початку повномасштабної війни ця підтримка не припинилася.

Наскільки мені відомо, після одного з боїв він заявив, що частину свого гонорару спрямує на закупівлю техніки для Збройних сил України. Він молодець,

– зазначив Микуляк.

Військовий підкреслив, що Усик має величезний авторитет серед українських захисників – незалежно від звань і посад. Як рядові бійці, так і офіцери високо оцінюють не лише спортивні досягнення боксера, а й його громадянську позицію.

Окремо Микуляк відзначив вплив звернення Усика до військових після бою. Відео з привітанням для ЗСУ викликали емоції серед бійців.

Після його звернення бойовий і моральний дух піднявся в рази. У наших спільних групах почали масово поширювати це відео. Повідомлень було тисячі – хлопці активно ділилися цим привітом. Враження було таке, ніби всі разом злетіли на Місяць,

– розповів він.

