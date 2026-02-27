Інсайдер та журналіст Ring Magazine Манук Акопян на своїй сторінці у твіттері оприлюднив деталі реваншу. Поєдинок триватиме 10 або 12 раундів по три хвилини, а боксери використовуватимуть 8-унцеві рукавички.

Що відомо про реванш Мейвезер – Пак'яо?

47-річний філіппінський боксер наполягає, щоб бій відбувся у напівсередній вазі й наразі очікує відповіді від Мейвезера для фіналізації цього питання.

Ймовірно, спортсмени також проходитимуть допінг-тестування за програмою USADA.

Директор компанії Manny Pacquiao Promotions Джас Матур повідомив, що боксери зароблять понад 50 мільйонів доларів за бій, але не уточнив суму.

Перший бій Менні та Флойда відбувся у травні 2015 року – Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів. Американець є фаворитом у другому протистоянні.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Флойд Мейвезер – 1,47, Менні Пак'яо – 2,55.

*Коефіцієнти подані станом на 09:23 27.02.2026

Який прогноз на бій Мейвезер – Пак'яо?

Непереможений Мейвезер висловився про майбутній реванш проти Пак'яо в коментарі виданню Bad Left Hook. Американець наголосив на результаті першого бою, який він спробує повторити 19 вересня у Лас-Вегасі.

Я вже бився з Менні й одного разу його переміг – цього разу буде такий же результат,

– заявив Мейвезер.

Філіппінець у коментарі Boxing Scene заявив, що зірковий американець погодився на реванш з ним не заради грошей. Він переконаний, що той відновив кар'єру для збагачення боксерської спадщини.

Ірландський боєць Конор МакГрегор зробив прогноз на бій у своєму інстаграмі. Колишня зірка UFC заявив, що Мейвезер легко поб'є Пак'яо.

Володар пояса WBA в напівсередній вазі Роландо Ромеро у коментарі FightHype вважає, що реванш не буде відрізнятися від першого поєдинку боксерів. За його словами, все в руках Мейвезера.

Це цікаво. Мейвезер незабаром проведе виставковий бій з Майком Тайсоном, тоді як Пак'яо має зустрітися з росіянином Русланом Проводніковим.