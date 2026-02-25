Обидва бійці, яких вважають найкращими в історії боксу, встановили блискучі рекорди протягом своїх насичених кар'єр. Мейвезер має бездоганний рекорд з нулем у графі поразок, а Пак'яо може похвалитися титулами у різних вагових категоріях. Видання DAZN проаналізувало, хто ж із цих двох титанів спорту має краще резюме.

Дивіться також Реванш, який розірве світ: що відомо про другий бій Пак'яо – Мейвезер

Реванш Пак'яо – Мейвезер: хто кращий боксер?

Пак'яо переважає Мейвезера за кількістю дивізіонів, в яких він домінував.

Філіппінська ікона боксу розпочав свою спортивну кар'єру у 1995 році, коли йому було лише 16 років. Через три роки він виграв свій перший титул чемпіона світу у найлегшій вазі.

Здобувши чемпіонське золото ще підлітком, Пак'яо мав достатньо часу, щоб підкорити інші вагові категорії.

Це цікаво! "Пекмен", як називають спортсмена, – єдиний чемпіон світу з боксу у восьми вагових категоріях.

Мейвезер, який незабаром проведе бій з Майком Тайсоном, розпочав кар'єру у першій напівлегкій вазі наприкінці 1996 року, після того, як виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх. Він виграв свій перший титул чемпіона світу у 21 рік і поступово проходив шлях до чемпіонства в п'яти вагових категоріях.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як Пак'яо та Мейвезер билися з тими ж суперниками?

Мейвезер і Пак'яо провели бої з п'ятьма спільними суперниками – Хуаном Мануелем Маркесом, Оскаром Де Ла Хоєю, Мігелем Котто, Шейном Мослі та покійним Рікі Хаттоном.

Філіппінець виступив проти Де Ла Хойї та Хаттона набагато краще, ніж Мейвезер. Де Ла Хойя тиснув на Мейвезера до кінця, перш ніж програв роздільним рішенням суддів, тоді як Пак'яо домінував протягом восьми раундів і здобув дострокову перемогу.

Мейвезеру також знадобилося 10 раундів, щоб здолати Хаттона, тоді як Пак'яо впорався з цим за два.

"Пекмен" може похвалитися результатами проти Котто, перевершуючи Мейвезера. Йому вдалося зупинити легенду Пуерто-Рико у фінальному раунді ще у 2009 році, але Мейвезер здолав того три роки потому.

Обидва боксери комфортно переграли Мослі за очками, але Флойду було набагато легше проти Маркеса. Пак'яо провів чотири поєдинки з Маркесом: здобув дві перемоги, програв нокаутом та завершив поєдинок нічиєю.

Хто кращий?