Українець, який тривалий час був першим номером рейтингу, перемістився на другу сходинку. Лідером рейтингу The Ring став Наоя Іноуе з Японії.

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі напередодні здобув перемогу над Дзунто Накатані, яка вочевидь допомогла йому посунути Усика.

Також свої позиції покращив Давід Бенавідес, який 3 травня в ефектному стилі здолав Гільберто Раміреса. Він піднявся на дві позиції вгору й тепер на п'ятій сходинці.

Рейтинг P4P від The Ring

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дмитро Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Оскар Колласо Емануель Наваррете

Що таке pound for pound (p4p)? Це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від їхньої вагової категорії. Він формується шляхом порівняння загального рівня майстерності бійців. При цьому враховуються завойовані титули, підкорені дивізіони, якість суперників, рекорди та загальне спортивне резюме.

Додамо, що Усик очолював рейтинг з грудня 2025 року після того, як американський боксер Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Окрім того, він з певними перервами утримував лідерство з травня 2024 року, коли переміг Тайсона Ф'юрі.

