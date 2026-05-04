Чемпіон з кікбоксингу у своєму інстаграмі опублікував відео, на якому видно, що його обличчя у синцях. Верховен навіть пожартував, що на перший погляд здається, що це макіяж, а не наслідки ударів.

Що сталося з Верховеном перед боєм з Усиком?

37-річний боєць зізнався, що його тіло також у синцях через інтенсивні тренування, зокрема спаринги. На одному з роликів у соцмережах нідерландець показав, як його б'є відомий британський спортсмен і стронгмен Едді Голл.

Чесно кажучи, відчуття таке, ніби мене переїхала вантажівка. Це було важко, це було пекло,

– сказав Ріко.

Водночас у його словах також є певний оптимізм. Зокрема, Верховен зазначив, що зусилля, які він вкладає у підготовку, починають приносити плоди.

Як виглядає Верховен: дивіться відео

Експерти профільного нідерландського видання Sportnieuws.nl підкреслюють, що синяки на тілі Верховена – це свідчення інтенсивної підготовки кікбоксера, під час якої йому доводиться неабияк попотіти на спарингах.

Окрім фізичної форми, набір ваги є важливою складовою його тренувального табору. Верховен зважився перед камерою, і ваги показали 125,1 кілограма – ознака того, що він рухається відповідно до плану,

– йдеться у статті.

Що відомо про бій Верховена з Усиком?

Поєдинок між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі біля єгипетських пірамід. В Україні трансляцію бою офіційно покаже Київстар ТБ.

На кону протистояння стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC, який український боксер спробує втретє захистити після того, як переміг Тайсона Ф'юрі й Даніеля Дюбуа.

Суперників об'єднує те, що вони найкращі у своїй справі. Так, Усика визнаного найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, а Верховен тривалий час був чемпіоном світу у кікбоксингу.

Тепер же нідерландець спробує перенести свій досвід перемог у кікбоксингу на боксерський ринг. Утім, на думку експертів, чемпіон світу з України – абсолютний фаворит протистояння.

Який прогноз дають експерти на бій Усик – Верховен?