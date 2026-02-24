Реванш колишніх чемпіонів світу відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє стрімінгова платформа Netflix.

Що відомо про бій Пак'яо – Мейвезер?

Це буде перший в історії професійний боксерський бій у "Сфері" в Лас-Вегасі, яка офіційно є найбільшим у світі відеоекраном. Пряма трансляція буде доступна на Netflix.

Формат поєдинку поки не називають.

Зверніть увагу. Перший бій Менні та Флойда відбувся у травні 2015 року – Мейвезер переміг одностайним рішенням суддів. Наразі Пак'яо 47 років, а Мейвезеру – 48.

Пак'яо – Мейвезер: дивіться відео першого бою

Зазначимо, що Мейвезер 20 лютого оголосив, що планує повернутися у ринг улітку після дев'ятирічної перерви. Поєдинок відбудеться після того, як він 25 квітня проведе виставковий бій проти Майка Тайсона. Натомість Пак'яо зустрінеться з росіянином Русланом Проводніковим.

Хоча американця вважають найбагатшим боксером світу, повернення спортсмена пов'язують з фінансовими проблемами. У грудні видання Business Insider опублікувало статтю, в якій дослідило низку фінансових проблем, з якими він стикнувся. Окрім того, Мейвезер втягнутий у низку судових справ.

Що боксери сказали про реванш?

Обидва спортсмени прокоментували майбутній мій для видання Bad Left Hook. Мейвезер запевнив, що знову здолає Пак'яо.

Я вже бився з Менні й одного разу його переміг – цього разу буде той самий результат,

– сказав він.

Філіппінець нагадав, що їх перший бій досі залишається найбільшим в історії боксу. Тепер же Пак'яо налаштований стати першим боксером, який переможе Мейвезера.

"Я хочу, щоб у професійному рекорді Флойда була одна поразка і щоб він завжди пам'ятав, хто її йому завдав", – сказав він.

Цікавий факт. Попередній поєдинок спортсменів зібрав 4,6 мільйона платних покупок трансляції, що є рекордною кількістю. Мейвезер заробив на тому бою 180 мільйонів доларів, а Пак'яо – 120 мільйонів.