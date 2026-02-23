На тлі планів Ф'юрі відомий боксер Девід Аллен зробив контроверсійну заяву щодо можливого суперника британця. У коментарі Playbook Boxing спортсмен висловив сумнів, що "Циганський король" поміряється силами з Вордлі та Дюбуа.
Що Аллен сказав про Усика та Ф'юрі?
На думку Аллена, Ф'юрі обере бій з Ентоні Джошуа або Олександром Усиком, а не представниками молодшого покоління, як-от Фабіо Вордлі, який утримує титул WBO, чи ексчемпіоном світу Дюбуа.
Британський боксер зазначив, що Дюбуа й Вордлі "дуже небезпечні" бійці. Парадоксально те, що Аллен вважає Усика та Джошуа безпечнішими суперниками для Ф'юрі, хоча українець – єдиний боксер, який не тільки зміг перемогти Тайсона, а зробив це двічі.
Дюбуа і Вордлі дуже небезпечні. Мабуть, безпечніше битися з Усиком або Ентоні Джошуа на цьому етапі,
– сказав він.
Усик чи Вордлі: хто стане суперником Ф'юрі?
37-річний Ф'юрі перервав завершення кар'єри та 11 квітня у Лондоні проведе бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Цей поєдинок має стати для британця проміжним перед більш серйозним суперником.
Цікаво, що родина спортсмена була проти його повернення та навіть відмовилася з ним спілкуватися.
Френк Воррен, промоутер "Циганського короля", заявив, що Тайсон прагне третьої зустрічі з Усиком. Втім, він не виключив, що Ф'юрі погодиться на зустріч з Вордлі, щоб знову стати чемпіоном світу.
Сам Усик в інтерв'ю Ready to Fight запевнив, що готовий до ще одного протистояння з британцем, але поставив умову – на кону має бути звання абсолютного чемпіона світу, як під час їх першого поєдинку.
Втім, експерти сумніваються, що другий реванш між боксерами відбудеться, оскільки українець здобув дві беззаперечні перемоги.
Натомість потенційним суперником для Ф'юрі може стати Джошуа, адже це поєдинок, про який у Британії говорять вже кілька років.