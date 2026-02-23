На тлі планів Ф'юрі відомий боксер Девід Аллен зробив контроверсійну заяву щодо можливого суперника британця. У коментарі Playbook Boxing спортсмен висловив сумнів, що "Циганський король" поміряється силами з Вордлі та Дюбуа.

Що Аллен сказав про Усика та Ф'юрі?

На думку Аллена, Ф'юрі обере бій з Ентоні Джошуа або Олександром Усиком, а не представниками молодшого покоління, як-от Фабіо Вордлі, який утримує титул WBO, чи ексчемпіоном світу Дюбуа.

Британський боксер зазначив, що Дюбуа й Вордлі "дуже небезпечні" бійці. Парадоксально те, що Аллен вважає Усика та Джошуа безпечнішими суперниками для Ф'юрі, хоча українець – єдиний боксер, який не тільки зміг перемогти Тайсона, а зробив це двічі.

Дюбуа і Вордлі дуже небезпечні. Мабуть, безпечніше битися з Усиком або Ентоні Джошуа на цьому етапі,

– сказав він.

Усик чи Вордлі: хто стане суперником Ф'юрі?

37-річний Ф'юрі перервав завершення кар'єри та 11 квітня у Лондоні проведе бій з росіянином Арсланбеком Махмудовим. Цей поєдинок має стати для британця проміжним перед більш серйозним суперником.

Цікаво, що родина спортсмена була проти його повернення та навіть відмовилася з ним спілкуватися.