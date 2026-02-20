Зі своєю звичною впевненістю і гучністю Ф'юрі заявив, що до кінця 2026 року Усик буде благати його про бій. Та, як пише DAZN, немає жодних причин, чому українець повинен прагнути третього поєдинку.

Чому третій бій Усика з Ф'юрі не відбудеться?

Як пише видання, дві перемоги Усика над Ф'юрі вирішили їх суперництво у боксі.

Зокрема, існує критерій, який необхідно виконати, щоб виправдати так звану трилогію боїв у боксі. По-перше, чи були два бої видовищними і рівними, а по-друге, чи є по одній перемозі у кожного.

На жаль для Ф'юрі, його два попередні поєдинки з Усиком не дають підстав для третього бою,

– йдеться у статті.

Нагадаємо. В обох поєдинках два роки тому Усик переміг Ф'юрі за очками. У першому бою українець навіть був близький до того, щоб нокаутувати Тайсона в дев'ятому раунді, який після серії ударів опинився притиснутим до канатів.

Реванш, як пише DAZN, був схожим на попередній бій, після якого Усик закріпив за собою звання найкращого боксера світу у важкій вазі.

За яких обставини третій бій боксерів може відбутися?

Після двох поразок Ф'юрі оголосив про короткочасне завершення кар'єри, і здавалося, що це суперництво залишилося у минулому.

Однак "Циганський король" робить все можливе, щоб знову розпалити суперництво. Проте, як пише DAZN, реакція фанатів показує, що вони не дуже хочуть третього поєдинку.

Якщо повернення Ф'юрі пройде за планом і йому вдасться влаштувати трилогію з Усиком, то це буде виключно з фінансових міркувань,

– йдеться у статті.

Хто може стати суперником Усика?