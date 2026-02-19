Аджагба поскаржився журналістам, що у 2025 році не отримав поєдинок з українцем через нічию в бою з Мартіном Баколе. Про це інформує talkSPORT.

Чи буде Аджагба наступним суперником Усика?

Перемога проти Мартіна 16 лютого закріпила нігерійця серед топ-15 боксерів надважкої ваги й він наголосив, що наступним його суперником буде чинний об'єднаний чемпіон Усик, а також будь-хто з десятки найкращих боксерів рейтингу.

Я хочу битися з Усиком, шкода, що я не виграв бій (проти Баколе – 24 Канал), бо вони могли б віддати перемогу мені,

– сказав Аджагба.

У заяві спортсмена щодо потенційних опонентів також пролунали такі імена, як Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі.

"Поєдинок з Усиком, ймовірно, мав би більше сенсу, коли Аджагба був у провідних ешелонах рейтингу. Але оскільки його час у професійному боксі добігає кінця, українець також шукає найгучніших суперників", – пише talkSPORT.

Додамо, що 31-річний Аджагба, за даними BoxRec, виграв 21 бій на профі-рингу (15 нокаутом). У його пасиві тільки одна поразка.

Чи перейде Усик в Zuffa Boxing?

Як йдеться у статті talkSPORT, Аджагба цілком може бути суперником Усика, якщо той підпише контракт із Zuffa Boxing.

Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.

Видання нагадує, що українець мав битися з Деонтеєм Вайлдером, але переговори зірвалися, і "Бронзовий бомбардувальник" замість цього 4 квітня зустрінеться з Дереком Чісорою.

Усик, який має бездоганний рекорд з 24 перемог, провів переговори з Вайтом щодо можливого переходу до промоутерської компанії, враховуючи його амбіції завоювати американський ринок.

Директор команди українця Сергій Лапін підтвердив інформацію про інтерес та діалог між сторонами, але подробиці зараз не розголошуються.

Що далі для Усика?