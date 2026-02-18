Ф'юрі заявив, що він приносить гроші та популярність, тому третій бій з Усиком відбудеться. Про це повідомляє Sky Sports.

Чому Ф'юрі впевнений, що проведе реванш з Усиком?

Як відомо, 37-річний британець тепер проводить бої з популярною платформою Netflix, зокрема протистояння у квітні з Арсланбеком Махмудовим покаже стрімінговий сервіс.

На думку Ф'юрі, він найкращий боксер надважкого дивізіону навіть без чемпіонського титулу. Британець назвав себе "грошою коровою", яка приносить гроші.

Тому немає іншого боксера, який принесе Усику більше грошей,

– впевнений Ф'юрі.

Ба більше, під час пресконференції з Махмудовим Тайсон заявив, що наприкінці 2026 року Усик сам прийде до нього з прохання щодо третього поєдинку.

Та в інтерв'ю Ready to Fight 39-річний боксер чітко сказав, що погодиться на ще одне протистояння, якщо на кону стоятимуть всі чотири титули чемпіона світу.

До речі, в першому поєдинку між боксерами, який відбувся у травні 2024 року, Усик здобув усі чемпіонські пояси та став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Що кажуть про реванш Усика та Ф'юрі?