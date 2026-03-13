У травні 2024 року видання The Independent інформувало, що британець пожертвує Україні 1 мільйон фунтів стерлінгів зі свого заробітку за бій з Усиком. Такий пункт нібито був передбачений у контракті на поєдинок.

Чи пожертвував Ф'юрі гроші для України?

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" розповів деталі домовленостей. Передусім він спростував розмови, що пожертва Ф'юрі мала бути з аукціону, а натомість сказав, що це був елемент переговорів про бій у 2023 році.

Промоутер зауважив, що інформація про ймовірну пожертву надійшла не від боксера, а його адвокатів, і тому це могла бути не позиція Ф'юрі. Красюк не став розкривати, що сталося з домовленостями про 1 мільйон, але зазначив, що Тайсон обґрунтував, чому він не може це зробити.

Він додав, що більше деталей зможе розповісти в мемуарах, але не публічно.

Що відомо про протистояння Усика та Ф'юрі?

  • Перше протистояння боксерів відбулося 18 травня у Саудівській Аравії та завершилося перемогою Усика. Українець виграв рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Олександр відібрав у Ф'юрі титул WBC, який поповнив його колекцію з поясів WBO, WBA та IBF.

  • Реванш між бійцями теж прийняла Саудівська Аравія – 21 грудня 2024 року Усик повторно здолав Тайсона рішенням суддів. Утім, цього разу на кону не було звання абсолютного чемпіона світу. Річ у тім, що Усику довелося відмовитися від обов'язкового захисту титулу IBF, щоб зустрітися з британцем.

  • Поразки у двох боях змусили Ф'юрі оголосити про завершення кар'єри, але у 2026 році він вирішив повернутися і вже 11 квітня проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова.

  • Тайсон не приховує, що хоче ще один реванш з Усиком і включив українця у плани на цей рік. Щодо Олександра, то напередодні він анонсував, що проведе три поєдинки, після чого завершить кар'єру.

  • Останнім суперником українця має стати саме Ф'юрі. Утім, перед цим Усику слід перемогти 23 травня Ріко Верховена.