У травні 2024 року видання The Independent інформувало, що британець пожертвує Україні 1 мільйон фунтів стерлінгів зі свого заробітку за бій з Усиком. Такий пункт нібито був передбачений у контракті на поєдинок.
Дивіться також Не Кличко: колишній чемпіон світу з України повернеться на ринг після операції
Чи пожертвував Ф'юрі гроші для України?
Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, в інтерв'ю ютуб-каналу "Тайк Майсон" розповів деталі домовленостей. Передусім він спростував розмови, що пожертва Ф'юрі мала бути з аукціону, а натомість сказав, що це був елемент переговорів про бій у 2023 році.
Промоутер зауважив, що інформація про ймовірну пожертву надійшла не від боксера, а його адвокатів, і тому це могла бути не позиція Ф'юрі. Красюк не став розкривати, що сталося з домовленостями про 1 мільйон, але зазначив, що Тайсон обґрунтував, чому він не може це зробити.
Він додав, що більше деталей зможе розповісти в мемуарах, але не публічно.
Що відомо про протистояння Усика та Ф'юрі?
Перше протистояння боксерів відбулося 18 травня у Саудівській Аравії та завершилося перемогою Усика. Українець виграв рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Олександр відібрав у Ф'юрі титул WBC, який поповнив його колекцію з поясів WBO, WBA та IBF.
Реванш між бійцями теж прийняла Саудівська Аравія – 21 грудня 2024 року Усик повторно здолав Тайсона рішенням суддів. Утім, цього разу на кону не було звання абсолютного чемпіона світу. Річ у тім, що Усику довелося відмовитися від обов'язкового захисту титулу IBF, щоб зустрітися з британцем.
Поразки у двох боях змусили Ф'юрі оголосити про завершення кар'єри, але у 2026 році він вирішив повернутися і вже 11 квітня проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова.
Тайсон не приховує, що хоче ще один реванш з Усиком і включив українця у плани на цей рік. Щодо Олександра, то напередодні він анонсував, що проведе три поєдинки, після чого завершить кар'єру.
Останнім суперником українця має стати саме Ф'юрі. Утім, перед цим Усику слід перемогти 23 травня Ріко Верховена.