В інтерв'ю FurociTV 37-річний Тайсон сказав, що хоче завоювати титул чемпіона світу за підсумком року. Першим на шляху Ф'юрі буде росіянин Арсланбек Махмудов, з яким він зустрінеться 11 квітня у Лондоні.

Які поєдинки Ф'юрі планує на 2026 рік?

Спершу британець обіцяв, що через 4 раунди обличчя Махмудова буде як обробна дошка у м'ясника. Тепер же він додав, що рознесе на друзки росіянина.

Далі у планах Ф'юрі зустріч з Ентоні Джошуа, який наприкінці грудня 2025 року вижив у смертельній аварії, яка сталася у Нігерії. Свого земляка Тайсон теж обіцяє рознести на друзки.

Зверніть увагу. Едді Гірн, промоутер Джошуа, заявив, що повернення "Ей-Джея" у ринг може відбутися улітку. Команда боксера розглядає бій з Ф'юрі наприкінці 2026 – початку 2027 року.

"Ідеальний", як описав Ф'юрі 2026 рік, для нього завершиться завоюванням титулу чемпіона світу. "Циганський король" заявив, що готовий до третього протистояння з Олександром Усиком або поєдинку з переможем бою за титул WBO між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Після цього, як сказав Тайсон, він готовий на два роки піти зі спорту та повернутися на ринг у 40 років.

Повернення Тайсона Ф'юрі: що відомо?

На початку 2026 року боксер у своєму інстаграмі повідомив про рішення перервати завершення кар'єри, яке він ухвалив після двох поразок Усику у 2024 році.

Першим суперником Тайсона після чергового повернення у бокс стане Махмудов, який, відповідно до даних BoxRec, провів 23 бої на профі-рингу та здобув 21 перемогу при двох поразках.

Боксери вже встигли провести першу дуель поглядів.

