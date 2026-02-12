Очікувалося, що 37-річний боксер проведе бій 11 квітня у рідному Манчестері (Англія). Однак, як інформує talkSPORT, протистояння прийме Лондон.
Де відбудеться наступний бій Ф'юрі?
Ф'юрі планував здійснити повернення на стадіоні "Олд Траффорд", який є домашньою ареною для футбольного клубу Манчестер Юнайтед.
Однак у підсумку він обрав домашню арену Тоттенгема. У день бою Тайсона лондонський клуб зіграє виїзний матч проти Сандерленда, тому стадіон буде вільний для вечора боксу.
"Циганський король", як називають британця, має приємні спогади з цією ареною. У 2022 році Ф'юрі на арені Тоттенгема переміг Дерека Чісору, втретє захистивши титул WBC.
Цікаво, що на цьому стадіоні у 2021 році Олександр Усик здобув першу перемогу над Ентоні Джошуа, забравши у британця титули чемпіона WBA, IBF, WBO та IBO.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
Британець вирішив піти з боксу після того, як двічі програв Усику у 2024 році. Українець – єдиний, хто зміг здолати кремезного "Циганського короля".
Проте у січні 2026 року Тайсон анонсував своє повернення, після чого повідомив, що проведе бій з Махмудовим.
У своїх соцмережах Ф'юрі також демонструє ролики з тренувань і навіть запросив до себе українця Олександра Захожого. Ба більше, британець продемонстрував, що сильно схуд у порівнянні з останнім боєм з Усиком.
Хто наступний суперник Тайсона?
- Як йдеться на сайті BoxRec, Махмудов на професійному рингу здобув 21 перемогу, в тому числі 19 – нокаутом. Ще у двох поєдинках боксер зазнав поразок.
- У попередньому бою, що відбувся у жовтні 2025 року, Махмудов переміг британця Девіда Аллена одноголосним рішенням суддів.
- 36-річний росіянин виступає під прапором Канади. У нещодавньому коментарі Ф'юрі пообіцяв нокаутувати свого суперника з Росії.