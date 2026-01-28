Олександр Захожий нещодавно прибув до тренувального табору Тайсона. Про це британський боксер повідомив у своїх соціальних мережах.

Що відомо про Ф'юрі та Захожого?

32-річний уродженець Запоріжжя разом із "Циганським королем", як називають Ф'юрі, виконуватиме роль спаринг-партнера. Тайсон показав відео із Захожим, на якому назвав українця "братом-близнюком, тільки з волоссям".

Цікаво, що британець не знав, звідки Захожий та як його звати. Та згодом, коли українець представився, то Ф'юрі видав йому чимало авансів.

Цей хлопець йде за вами. Дивізіон попереджено,

– сказав він.

Ф'юрі та Захожий: дивіться відео

Хто такий Захожий?

З юнацьких років Олександр займався різними видами бойових мистецтв і рукопашного бою. У 2017 році він дебютував на професійному ринзі та нокаутував в першому раунді грузина Давіта Ґоґішвілі.

На професійному ринзі, як свідчать дані BoxRec, Захожий виграв 20 боїв, з яких 16 – нокаутом. У його пасиві тільки одна поразка.

Свого часу Захожий був спаринг-партнером Олександра Усика та Віталія Кличка, а також допомагав Френсісу Нганну готуватися до боїв.

Що відомо про повернення Ф'юрі?