Олександр Захожий нещодавно прибув до тренувального табору Тайсона. Про це британський боксер повідомив у своїх соціальних мережах.
Дивіться також Ф'юрі назвав "політикою" поразки Усику та кинув виклик на другий реванш
Що відомо про Ф'юрі та Захожого?
32-річний уродженець Запоріжжя разом із "Циганським королем", як називають Ф'юрі, виконуватиме роль спаринг-партнера. Тайсон показав відео із Захожим, на якому назвав українця "братом-близнюком, тільки з волоссям".
Цікаво, що британець не знав, звідки Захожий та як його звати. Та згодом, коли українець представився, то Ф'юрі видав йому чимало авансів.
Цей хлопець йде за вами. Дивізіон попереджено,
– сказав він.
Ф'юрі та Захожий: дивіться відео
Хто такий Захожий?
З юнацьких років Олександр займався різними видами бойових мистецтв і рукопашного бою. У 2017 році він дебютував на професійному ринзі та нокаутував в першому раунді грузина Давіта Ґоґішвілі.
На професійному ринзі, як свідчать дані BoxRec, Захожий виграв 20 боїв, з яких 16 – нокаутом. У його пасиві тільки одна поразка.
Свого часу Захожий був спаринг-партнером Олександра Усика та Віталія Кличка, а також допомагав Френсісу Нганну готуватися до боїв.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
- Тайсон Ф'юрі перервав завершення кар'єри, яке утримувало його від виступів протягом усього 2025 року. Британець мріє про третю зустріч з Олександром Усиком, єдиним суперником, який переміг його в професійній кар'єрі.
- Але поєдинки такого рівня, швидше за все, відбудуться після того, як Тайсон проведе бій-повернення у першій половині 2026 року. ЗМІ назвали кільки боксерів, з яким може зустрітися Ф'юрі. Серед них колишній чемпіон світу Енді Руїс.
- Водночас Усик не проти третього поєдинку проти британця, якщо на кону знову буде звання абсолютного чемпіона світу. Утім, у наступному бою українець прагне помірятися силами з Деонтеєм Вайлдером.