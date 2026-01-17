Усик назвав умову, за якої відбудеться трилогія із Ф'юрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Що змусить Усика втретє побитися проти Ф'юрі?

Український боксер заявив, що за рівнем складності підготовки до бою та напруженістю у поєдинку для нього найскладнішим був Ф'юрі. На друге місце "Король хевівейту" постав Ентоні Джошуа, а на третій позиції, за словами Усика, Вайлдер, адже з ним він ще не боксував.

Також Усик зізнався, що є єдина умова, за якої він буде битися проти Ф'юрі. Українець втретє зустрітеться з британцем, якщо на кону поєдинку буде титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Чому ні, але тільки якщо це знову буде бій за абсолюта,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що восени минулого року Фабіо Вордлі заволодів титулом чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO після відмови Усика. Ф'юрі нещодавно говорив щодо можливого бою проти британського боксера.

Що Ф'юрі сказав про бій з Вордлі?

"Циганський король" у своєму інстаграмі пролив світло на майбутнє у боксі. Ф'юрі заявив, що готується до великого поєдинку, і не виключає варіант із проведення бою із Вордлі у 2026 році.

"Великий бій для "Циганського короля" після довгої перерви. Це може бути варіантом пізніше у 2026 році, якщо на те буде Божа воля", – висловився Ф'юрі.



Зауважимо, що Вордлі у свою чергу відреагував на слова Ф'юрі щодо можливого бою між ними. Чемпіон світу у коментарі Boxing Scene заявив, що готовий вести перемовини стосовно організації поєдинку, а також наголосив, що не варто його списувати з рахунків у протистоянні із досвідченим боксером.

"Можливо, він дивиться на це так, ніби для нього це легкий варіант: вийти з пенсії, провести бій, забрати титул чемпіона світу й рухатися далі до більших речей. Але, як уже не раз переконувалися інші бійці останнім часом, я – дуже незручний суперник", – заявив британець.

Як Усик бився проти Ф'юрі?

Усик та Ф'юрі вперше зустрілися у професійному ринзі у травні 2024 року. У тому поєдинку український боксер здолав британського супертяжа роздільним рішенням суддів та став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі.

Вдруге боксери зустрілися між собою у грудні того ж року. Реванш Усик – Ф'юрі тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українського "Короля хевівейту". Згодом у січні 2025 року британець оголосив про завершення кар'єри.

Що відомо про наступний бій Усика?