Усик зізнався, чому хоче провести поєдинок із Вайлдером. Про це повідмоляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.
Чому Усик хоче битися з Вайлдером?
Український боксер заявив, що однією із причин, чому він хоче побитися з Вайлдером, це те, що він жодного разу не боксував у США. А друга причина полягає у тому, що американський супертяж був 10 років у топі, тому це спортивний інтерес.
У «великій трійці» були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер,
– зізнався Усик.
Зазначимо, що раніше Усику обрали іншого суперника замість бою проти Вайлдера. Відомий тренер Шейн Макгіган вважає його ідеальним опонентом для українського чемпіона.
Кого обрали Усику замість Вайлдеру?
Макгіган у коментарі Seconds Out заявив, що Усик повинен битися не з Вайлдером, а з Агітом Кабаєлом.
Ти можеш потрясти його один або два рази, але він буде продовжувати йти. Але коли є такий хлопець, як Усик, який не панікує на ближній дистанції, хтось на кшталт Кабаєла буде просто ідеальним для нього, – сказав спеціаліст.
Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?
Бій між українським чемпіоном та американським боксером може відбутися у квітні – травні 2026 року. За словами директора команди Усика Сергія Лапіна, вони планують провести поєдинок у США у Лас-Вегасі.
Відзначимо, що Усик у бою з Вайлдером захищатиме титул WBC, оскільки українець попросив добровільний захист чемпіонського пояса.
Нещодавно Аде Оладіпо повідомив, що бій Усик – Вайлдер може не відбутися. Ба більше, він підбрав іншого суперника українському боксеру.