Усик зізнався, чому хоче провести поєдинок із Вайлдером. Про це повідмоляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Чому Усик хоче битися з Вайлдером?

Український боксер заявив, що однією із причин, чому він хоче побитися з Вайлдером, це те, що він жодного разу не боксував у США. А друга причина полягає у тому, що американський супертяж був 10 років у топі, тому це спортивний інтерес.

У «великій трійці» були Джошуа, Ф’юрі та Вайлдер. Джошуа я побив два рази, Ф’юрі побив два рази, лишився один небитий – Вайлдер,

– зізнався Усик.

Зазначимо, що раніше Усику обрали іншого суперника замість бою проти Вайлдера. Відомий тренер Шейн Макгіган вважає його ідеальним опонентом для українського чемпіона.

Кого обрали Усику замість Вайлдеру?

Макгіган у коментарі Seconds Out заявив, що Усик повинен битися не з Вайлдером, а з Агітом Кабаєлом.

Ти можеш потрясти його один або два рази, але він буде продовжувати йти. Але коли є такий хлопець, як Усик, який не панікує на ближній дистанції, хтось на кшталт Кабаєла буде просто ідеальним для нього, – сказав спеціаліст.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?