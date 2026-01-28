Александр Захожий недавно прибыл в тренировочный лагерь Тайсона. Об этом британский боксер сообщил в своих социальных сетях.
Что известно о Фьюри и Захожем?
32-летний уроженец Запорожья вместе с "Цыганским королем", как называют Фьюри, будет выполнять роль спарринг-партнера. Тайсон показал видео с Захожим, на котором назвал украинца "братом-близнецом, только с волосами".
Интересно, что британец не знал, откуда Захожий и как его зовут. Но впоследствии, когда украинец представился, то Фьюри выдал ему немало авансов.
Этот парень идет за вами. Дивизион предупрежден,
– сказал он.
Фьюри и Захожий: смотрите видео
Кто такой Захожий?
С юношеских лет Александр занимался различными видами боевых искусств и рукопашного боя. В 2017 году он дебютировал на профессиональном ринге и нокаутировал в первом раунде грузина Давита Гогишвили.
На профессиональном ринге, как свидетельствуют данные BoxRec, Захожий выиграл 20 боев, из которых 16 – нокаутом. В его пассиве только одно поражение.
В свое время Захожий был спарринг-партнером Александра Усика и Виталия Кличко, а также помогал Фрэнсису Нганну готовиться к боям.
Что известно о возвращении Фьюри?
- Тайсон Фьюри прервал завершение карьеры, которое удерживало его от выступлений в течение всего 2025 года. Британец мечтает о третьей встрече с Александром Усиком, единственным соперником, победившим его в профессиональной карьере.
- Но поединки такого уровня, скорее всего, состоятся после того, как Тайсон проведет бой-возвращение в первой половине 2026 года. СМИ назвали несколько боксеров, с которым может встретиться Фьюри. Среди них бывший чемпион мира Энди Руис.
- В то же время Усик не против третьего поединка против британца, если на кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, в следующем бою украинец стремится помериться силами с Деонтеем Уайлдером.