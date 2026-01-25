Але поєдинки такого рівня, швидше за все, відбудуться після того, як Тайсон проведе бій-повернення у першій половині 2026 року. Авторитетне видання Sky Sports розглянуло найкращі варіанти для наступного бою Ф'юрі.

Хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі?

Арсланбек Махмудов

Видання називає росіянина, який проживає в Канаді, сильним претендентом на бій з Ф'юрі. Він програвав лише сильним суперникам, як-от Агіт Кабаєл, який зараз є тимчасовим чемпіоном WBC, та олімпійцю Гідо Віанелло.

Однак ці поразки були нокаутами. Проте у попередньому бою Махмудов домінував над популярним британцем Дейвом Алленом.

Енді Руїс

Мексикано-американець є колишнім об'єднаним чемпіоном світу, який закріпив своє місце в історії боксу, коли у 2019 році на "Медісон-Сквер-Гарден" переміг Ентоні Джошуа, що на той час було сенсацією.



Перший бій Руїса та Джошуа у 2019 році / Фото Getty Images

Пізніше того ж року Руїс програв Джошуа титули WBA, WBO та IBF у повторному поєдинку. З того часу він провів лише три бої, але саме його Ф'юрі назвав своїм суперником у соціальних мережах.

Джарелл Міллер

Цей суперечливий американець провалив тести на допінг, коли мав битися з Ентоні Джошуа. Але після повернення у спорт він зарекомендував себе як міжнародний боксер-важковаговик.

Цей великий боксер став проблемою для Даніеля Дюбуа, перш ніж зрештою програв. Останній бій Міллера завершився нічиєю з надзвичайно технічним Енді Руїсом.

Агрон Смакічі

Цей хорватський боксер-лівша зростом 198 сантиметрів не дуже відомий у світі спорту, але має на своєму рахунку 21 перемогу (19 нокаутом) і 3 поразки. Він знайомий з Ф'юрі, адже вони були спаринг-партнерами.



Агрон Смакічі та Ентоні Джошуа / Фото з інстаграму хорватського боксера

Між боксерами, можливо, існує певна неприязнь – вони спарингували, коли Ф'юрі отримав розсічення, яке затримало його перший бій з Усиком.

Джастіс Гуні

Молодий австралієць став би точкою порівняння між Ф'юрі та новим чемпіоном світу Вордлі. Гуні впевнено перемагав Вордлі на стадіоні в рідному місті британця, але Фабіо нокаутував його одним приголомшливим ударом наприкінці бою.

Що відомо про повернення Тайсона Ф'юрі?

На початку 2025 році Ф'юрі завершив кар'єру після другої поспіль поразки від Олександра Усика. Проте вже через рік, у січні 2026 року, Тайсон оголосив про повернення та розпочав тренування.

Це не перший випадок, коли британець повертається на ринг. У 2016 році він оголошував про завершення кар'єри, відмовившись дати реванш Володимиру Кличку. Та вже у 2018 році глядачі знову могли спостерігати за Ф'юрі на ринзі після того, як він повернувся у бокс.

Як йдеться на сайті BoxRec, протягом кар'єри Ф'юрі провів 36 боїв, в яких здобув 34 перемоги.

Чи буде третій бій Усик – Ф'юрі?