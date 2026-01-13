"Циганський король", у пасиві якого всього лиш дві поразки, опублікував серію коротких відео з тренування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Ф'юрі в інстаграмі.

Як Тайсон Ф'юрі тренується після повернення у бокс?

У понеділок, 12 січня, Тайсон показав, як робив пробіжку з величезною колодою на плечі. Цей ролик колишнього чемпіона світу нагадав легендарні фрагменти з кінофільму 1985 року "Командо", в якому Арнольд Шварценеггер тримав колоду на плечі.

Як Ф'юрі бігає з колодою на плечі під мотиваційну музику: дивіться відео

У підписі до свого допису Тайсон наголосив, що багато хто не бачить, що відбувається за лаштунками підготовки до поєдинку.

Перемога здобувається задовго до того, як ти танцюєш під світлом прожекторів,

– зазначив британець.

Цікаво, що відео Ф'юрі вподобав Олександр Усик.



Усик поставив лайк під відео Ф'юрі / Скриншот з інстаграму Ф'юрі

Ще на одному відео 37-річний боксер показав, як тягне колоду по полю.

Ф'юрі показав, як тягне колоду: дивіться відео

Коли наступний бій Ф'юрі та хто суперник?

Як свідчать дані BoxRec, два попередні бої на професійному ринзі Ф'юрі провів у 2024 році проти Усика та програв українцю рішенням суддів. Після цього британець вкотре заявив про завершення кар'єри.

Зверніть увагу. Раніше "Циганський король" вже оголошував про рішення зав'язати з боксом. Після перемоги проти Володимира Кличка у 2015 році він не дав українцю реванш і повернувся у бокс тільки через три роки, щоб стати чемпіоном світу за версію WBC.