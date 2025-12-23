"Циганський король" вчергове подався на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році. Після чого на певний відрізок часу усі забули про Тайсона, але згодом Ф'юрі про себе нагадав, інформує 24 Канал.

До теми "Поговоримо кулаками": Джошуа кинув виклик Ф'юрі

Що відомо про ймовірне повернення Ф'юрі?

Британець закінчив кар'єру на статистиці у 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та одній мировій.

Попри це Тайсон у притаманному для себе стилі розкидається гучними заявами. Спершу він анонсував трилогію із Усиком, яка начебто запланована на квітень 2026 року на лондонському стадіоні "Вемблі". А згодом запевнив, що лише правильна пропозиція, натякаючи на великі гроші, зможе його переконати відновити кар'єру.

"Ви теж повинні бути, тому що я виходжу з цього цілим. Все ще маю гарний вигляд. Все ще можу створювати будь-який контент і робити людей щасливими. І це те, що я роблю. Я роблю людей щасливими. Я приношу радість. Я теж за всіма вами сумую. Нехай Бог благословить вас, і я побачу вас у 2026-му році, якщо угоди будуть правильними", – сказав Ф'юрі у коментарі IFL TV.

Водночас авторитетний журнал The Ring підлив "масла у вогонь", анонсувавши камбек Ф'юрі у профі-ринг. Видання повідомило, що суперником Тайсона стане його зірковий земляк Джошуа. Однак перед очною битвою обидва боксери повинні провести проміжні бої.

Також інформувалось, що британська битва Ф'юрі – Джошуа очолить вечір боксу Riyadh Season у 2026 році.

Цікаво. Був інсайд, що Тайсон хотів би вийти в один ринг проти Фабіо Вордлі. Останній нещодавно став новим чемпіоном світу за версією WBO, коли Усик відмовився від цього титулу.

Що і хто може зірвати британську битву?

Як повідомляло видання Seconds Out, уболівальникам не слід очікувати на повернення Тайсона у наступному 2026 році. Ба більше, Ф'юрі взагалі більше може не вийти у професійний ринг.

Вся причина у дружині Тайсона, яка наполягає на тому, аби її чоловік більше ніколи не проводив поєдинків. На думку коханої "Циганського короля", Періс Ф'юрі, її чоловік вже заробив достатньо грошей, аби припинити ризикувати своїм життям.



Тайсон із дружиною Періс / Фото з інстаграму Ф'юрі

Водночас промоутер Френк Воррен запевнив, що фінальне рішення щодо ймовірного повернення залишається таки за самим Тайсоном.

Ф'юрі погрожує Джошуа?

Тайсон відреагував на звернення Ентоні, у якому останній заявив, що якщо когось вб'є, то він зробить це на боксерському рингу. "Циганський король" наголосив на солідному віці Джошуа, назвавши його старим.

"Ось тобі цікавий факт, Ентоні: бездомний, якщо я коли-небудь з тобою перетнуся – вирубаю тебе наглухо", – відповів Тайсон.

Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді у Маямі. Після бою Ентоні прокоментував поєдинок, відзначив суперника та звернувся до Ф'юрі.

Ей Джей закликав Тайсон перейти від балачок до справи, закликавши Ф'юрі до бою.

Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками,

– заявив Джошуа у коментарі для Netflix Sports.

Як на можливу битву відреагував легендарний боксер?

Леннокс Льюїс був одним із перших, хто прокоментував ймовірну битву Джошуа та Ф'юрі. На його думку, усі хочуть побачити цю зустріч у Лондоні.



Леннокс Льюїс / Фото Getty Images

Льюїс вважає, що шанси в обох бійців рівні, але переможе той, хто першим завдасть влучного та нокаутуючого удару.

"Ну, у вас є одна людина, про яку ви знаєте, що вона має хороші боксерські здібності, а інша людина має хороший нокаутуючий удар. Тож це міць проти майстерності. Той, хто влучить першим", – сказав Льюїс.