Для "Ей Джея" бій проти блогера стане 33-м у професійному ринзі, тоді як для Пола поєдинок з британцем буде лише 13-м. Скільки боксери заробили за попередні бої – розповідає 24 канал.

Скільки Джошуа заробив за попередні бої?

"Ей Джей" востаннє бився проти Даніеля Дюбуа восени 2024 року. Ентоні поступився земляку, опинившись у нокауті у п'ятому раунді поєдинку, але зміг заробити чималу суму за бій.

За інформацією Givemesport, базова виплата, яку отримав Джошуа – 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак після врахування доходів сума могла зрости до 20 – 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перед цим Джошуа провів два поєдинки з Олександром Усиком. За перший бій у Лондоні британський боксер отримав приблизно – 15 мільйонів фунтів стерлінгів, пише Daily Sports.

Другий бій відбувся у Джидді (Саудівська Аравія). За даними Daily Sports, "Ей Джей" отримав близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів за реванш з українским чемпіоном. Зазначимо, що у обох поєдинках британець програв.

За інформацією Сelebrity Net Worth, Джошуа за всю кар'єру заробив статки у розмірі 150 мільйонів доларів. Найбільший чек британець отримав у бою проти Енді Руїса – 65 мільйонів доларів.

Які кошти Пол отримав за попередні бої?

Американський блогер востаннє бився влітку 2025 року проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Пол сенсаційно переміг сина легендарного боксера, але при цьому заробив лише 300 тисяч доларів, пише MMA Fighting.

Перед цим він зустрічався з Майком Тайсоном восени 2024 року. Пол за поєдинок з легендою боксу "Залізним Майком", за даними Yahoo Sports, отримав аж 40 мільйонів доларів.

За всю кар'єру у боксі американець заробив близько 100 мільйонів доларів, пише AS USA.

Прогноз букмекера

Джошуа беззаперечний фаворит поєдинку по лінії betking. На перемогу британського боксера дають 1,11. Тоді як тріумф Пола оцінюють коефіцієнтом 8. Нічия – 21.

Звитяга Пола нокаутом або перемога Джейка рішенням суддів оцінюється однаковим коефіцієнтом – 15. Тріумф Джошуа нокаутом – 1,27, а перемога "Ей Джея" рішенням суддів оцінена коефіцієнтом – 5.

*Коефіцієнти подані станом на 00:56 19.12.2025

Що відомо про бій Пол – Джошуа?