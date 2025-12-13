Суперником Ярослава Амосова буде американець Ніл Магні. Протистояння відбудеться у рамках турніру UFC Vegas 112 у США, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ледь не вбив: українець брутально нокаутував суперника за 12 секунд – жорстке відео

Який прогноз на бій Магні – Амосов?

Перед офіційним призначенням двобою Амосов став частиною антидопінгової програми UFC. Після чого Ярослав на своїй сторінці в інстаграмі анонсував свій наступний поєдинок, натякнувши на підписанні контракту з Абсолютним бійцівським чемпіонатом.

"Дата та суперник узгоджені, контракт підписано. Чекайте на офіційні новини від UFC", – написав Ярослав.

Цікаво, що наприкінці березня 2025-го Амосов розповідав, що його менеджер веде перемовини з Шоном Шелбі.

"Мій менеджер веде переговори з Шоном Шелбі, і я маю велику повагу до нього. Подивимося. Я хочу показати світу, хто я є", – слова Ярослава процитувало джерело MMA Junkie.

Чи зможе він дебютувати в UFC із перемоги? Тепер все у руках Ярослава.

До слова. У вересні 2024-го року в Амосова закінчився контракт із Bellator.

Нагадаємо, що Амосов на початку повномасштабної війни проти Росії поставив на стоп свою кар'єру, доєднавшись до територіальної оборони рідного Ірпеня. Брав безпосередню участь у захисті міста, а історія із його схованим чемпіонським поясом захопила спортивну спільноту.

Прогноз букмекера

Ярослав Амосов – беззаперечний фаворит протистояння по лінії betking. Перемога українця оцінена в 1,23. Натомість на успіх Магні стоїть коефіцієнт 3,75.

Скільки шансів на те, що бій триватиме до кінця? Так – 2,08; ні – 1,66. Коефіцієнт 2,75 стоїть на перемогу Амосова рішенням або технічним рішенням.

*Коефіцієнти подані станом на 6:57 13.12.2025

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Коли Магні та Амосов востаннє виходили в октагон?