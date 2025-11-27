Боксери не лише талановиті у ринзі, а й приємно дивують своїми захопленнями у повсякденному житті. Деякі із них розвивають інші види спорту, займаються благодійністю та втілюють у реальність дитячі мрії, інформує 24 Канал.

До теми Знявся зі "Скелею" та має контракт із клубом УПЛ: яким постав Усик за межами боксерського рингу

Олександр Усик (футбол, акторська кар'єра)

Олександр Усик доводить, що талановита людина – талановита в усьому. Боксер із Криму з дитинства мріяв дебютувати за футбольну команду. У 35 років ця мрія здійснилась. Усик зіграв за житомирське Полісся проти рівненського Вереса у рамках турніру Winter Cup 2022.

А вже влітку 2023-го Олександр офіційно став частиною Полісся, підписавши контракт із клубом УПЛ. Усик обрав 17-й ігровий номер, але через активну боксерську кар'єру ще не зміг дебютувати в українській футбольній першості.



Усик – гравець Полісся / Фото житомирського клубу

У коментарі Ring Magazine непереможний українець запевнив, що планує продовжити розвиватись у футболі після закінчення кар'єри боксера.

Усик зізнався, що мріє забити у ворота київського Динамо, за яке вболіває вже довгий час.

Я довгий час вболіваю за Динамо Київ. Тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але Полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я забʼю гол у ворота Динамо. Динамо, ми забʼємо вам! Полісся!

– розповідав український боксер.

Окрім цього Усик вже дебютував у професійному кіно. Олександр знявся у фільмі з назвою "Незламний", де постав у ролі земляка, відомого бійця Ігоря Вовчанчина. Боксер попрацював поруч із голлівудською зіркою кіно Двейном "Скелею" Джонсоном, який зіграв Марка Керра.

Трейлер фільму "Незламний"

Сауль Альварес (гольф, розведення коней)

Мексиканський боксер вже давно поповнив список любителів гри у гольф. Не виключено, що після закінчення боксерської кар'єри Сауль поєднає своє життя із цим дорогим видом спорту.

Ще у 2021-му році Канело навіть тріумфував на гольф-турнірі серед знаменитостей.

Я прийшов не грати, я прийшов перемагати,

– писав боксер у своєму профілі в інстаграмі.

Відео, як Альварес грає у гольф

Також декілька років тому Канело втілив свою мрію у реальність. Титулований боксер почав займатись розведенням коней. Альварес зізнався, що любов до коней та їзди на них з'явилась у нього ще із ранніх років. Однак його родина не була настільки багатою, аби утримувати коня. Тепер завдяки успішній кар'єрі боксера у Сауля є достатньо грошей, аби мати своє власне ранчо.

Ще у 2021-му році в Альвареса вже було близько 50 коней.

Люблю їздити верхи. Коли я був молодим, то завжди казав, що хочу коня. Я постійно повторював це своєму батькові, але ми були бідними. Тепер життя змінилося,

– щиро розповідав боксер в інтерв'ю ютуб-каналу Graham Bensinger.

Альварес має власне ранчо: дивіться відео

Ентоні Джошуа (розвиток паделу)

Ентоні Джошуа вирішив розвивати новий вид спорту, який лише набирає популярності у світі. Британський супертяж вклався у розвиток паделу, ставши співвласником команди відомого тенісиста Енді Маррея Team AD/vantage.

Цікаво, що у 2024-му команда AD/vantage тріумфувала у першому Кубку Hexagon у чоловічій та жіночій категоріях, увійшовши в небагату наразі історію паделу.

"Розвиток паделу як міжнародного виду спорту був справді дивовижним і цікавим для спостереження. Приєднання до Енді та команди власників було можливістю, якою я мусив скористатися. Я з нетерпінням чекаю на підтримку команди, яка захищатиме свій титул Hexagon Cup та продовжуватиме зростати й розвиватися", – ділився враженнями Джошуа.

Маррей називає приєднання титулованого боксера "величезною перемогою" як для їхньої команди, так і для розвитку паделу в цілому.

"Підтримка Ентоні надає нам імпульсу", – зазначав Енді.

Теренс Кроуфорд (баскетбол, моделінг)

А от абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі знайшов себе у двох кардинально різних сферах. Окрім боксу, Теренс Кроуфорд захоплюється баскетболом та спробував свої сили у моделінгу.



Теренс Кроуфорд / Фото Getty Images

У грудні 2023 року титулований боксер взяв участь у благодійному баскетбольному матчі у Каліфорнії. Теренс не лише зіграв у баскетбол, а й став найкращим гравцем поєдинку (MVP).

Перед цим він взяв участь у ще одному благодійному матчі, на який запросили чимало зірок. Його організував Lifedriven Foundation, який займається підтримкою підлітків, що борються із жахливим діагнозом – раком.

Навички Теренса у цьому виді спорту є настільки крутими, що він міг би спокійно скласти конкуренцію професійним баскетболістам.

Нарізка дій Кроуфорда на баскетбольному майданчику: дивіться відео

Також титулований боксер знайшов себе у моделінгу. Кроуфорд став обличчям презентації коштовних годинників Ulysse Nardin, вартість яких може сягати сотень тисяч доларів.

Тайсон Ф'юрі (любов до музики)

А от колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі не приховує своєї безмежної любові до музики. Раніше британець відверто розповідав, що завжди святкував свої перемоги на профі-рингу співами.

Слід відзначити, що за спиною "Циганського короля" є навіть записаний трек "Sweet Caroline". Таку пропозицію у 2022-му зробили тоді ще боксеру в рамках благодійного проєкту.



Тайсон Ф'юрі / Фото Getty Images

"Я не співак, але якщо це допоможе людям посміхнутися і допомогти комусь, хто в депресії, то я в грі", – відповів три роки тому Тайсон.

Пісня тоді вийшла у реліз і зібрала понад 300 тисяч фунтів для Talk Club. Нагадаємо, що тема депресивного стану є доволі близькою для Ф'юрі, який пережив у своєму житті чимало. Восени 2024-го британець зізнався, що щодня бореться із депресією.

Депресія ніколи не зникає. Ви маєте навчитися її контролювати. Якщо ви не збираєтеся йти до лікаря, вам все одно потрібно про це говорити – з другом чи своїм партнером. Пам'ятайте, завжди є шанс на одужання. Кожен день не може бути однаково сірим,

– процитувало слова Тайсона джерело Bang Premier.

Окрім любові до співів Ф'юрі також захоплюється грою на гітарі. "Циганський король" із гумором розповідав, що його дружині вже набридло його постійне бринькання на цьому музичному інструменті, яке лунає у домі щодня.

Тайсон додав, що гра на гітарі заспокоює його краще, аніж будь-які таблетки. Вміння Тайсона грати на цьому інструменті навіть було продемонстроване у серії "At Home With The Furys" на Netflix.



Ф'юрі грає на гітарі / Скриншот з інстаграму Тайсона

Після відходу на пенсію, куди його відправили дві поразки поспіль від Усика у 2024-му, Ф'юрі відверто розповів, що тепер у нього є більше часу, аби спокійно насолоджуватись грою на гітарі, збираючись із друзями у пабі. Саме це він назвав справжнім життям.

В автобіографії Тайсон наголосив, що гра на гітарі та музика витягнули його, коли він впав на саме дно

"Коли я був на самому дні, музика і гітара витягли мене. Я сидів у темряві й награвав одну й ту саму мелодію годинами. Це було єдине, що не зраджувало", – зауважив Ф'юрі.