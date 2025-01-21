Непереможний український боєць не збирається покидати спорт навіть після закінчення кар'єри професійного боксера. Олександр Усик зізнався, що зосередиться на футболі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

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Усик не покине спорт

Кривдник Тайсона Ф'юрі пригадав, що пов'язаний професійним контрактом із футбольним клубом Полісся Житомир. Усик нагородив "вовків" званням "чемпіона", який вже має у своєму здобутку перемогу над чинним чемпіоном УПЛ донецьким Шахтарем.

Однак у своєму коментарі трішки помилився із поточним місцем команди Імада Ашура у турнірній таблиці першості.

"Я гратиму у футбол. Полісся! Полісся! Полісся чемпіон! Я професійний футболіст. У мене контракт із українським клубом. Полісся! Полісся! Це найвища ліга. Полісся – це українська команда. Ми зараз… Четверте місце? Ми наче на 4-му місці (5-та позиція – 24 Канал). Ви знаєте українську команду Шахтар? Ми виграли у них", – сказав Усик.

Довідка. Олександр Усик у липні 2023-го року підписав контракт із Поліссям. У команді боксер заявлений під 17-м номером на позиції форварда.

Також Олександр пригадав, як вперше прийшов на матч київського Динамо, за яке теж уболіває. Однак перевагу у цьому протистоянні надає житомирським "вовкам". До цього всього Усик зробив гучну гольову заяву у бік киян.

Я довгий час вболіваю за Динамо Київ. Тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але Полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я забʼю гол у ворота Динамо. Динамо, ми забʼємо вам! Полісся!

– заявив український боксер.

Як бачимо, що Усик мріє дебютувати за зграю "вовків" в офіційному матчі. Олександр вже грав у товариському матчі Полісся проти рівненського Вереса у лютому 2022-го у рамках турніру "Winter Cup" 2022 у Туреччині.

Відзначимо, що були чутки, що попереду в Усика лише один-два бої на професійному ринзі.