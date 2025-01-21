Непобедимый украинский боец не собирается покидать спорт даже после окончания карьеры профессионального боксера. Александр Усик признался, что сосредоточится на футболе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Усик не покинет спорт

Обидчик Тайсона Фьюри вспомнил, что связан профессиональным контрактом с футбольным клубом Полесье Житомир. Усик наградил "волков" званием "чемпиона", который уже имеет в своем активе победу над действующим чемпионом УПЛ донецким Шахтером.

Однако в своем комментарии немного ошибся с текущим местом команды Имада Ашура в турнирной таблице первенства.

"Я буду играть в футбол. Полесье! Полесье! Полесье чемпион! Я профессиональный футболист. У меня контракт с украинским клубом. Полесье! Полесье! Это высшая лига. "Полесье" – - это украинская команда. Мы сейчас... Четвертое место? Мы как на 4-м месте (5-я позиция – 24 Канал). Вы знаете украинскую команду Шахтер? Мы выиграли у них", – сказал Усик.

Справка. Александр Усик в июле 2023-го года подписал контракт с Полесьем. В команде боксер заявлен под 17-м номером на позиции форварда.

Также Александр вспомнил, как впервые пришел на матч киевского Динамо, за которое тоже болеет. Однако предпочтение в этом противостоянии предоставляет житомирским "волкам". К этому всему Усик сделал громкое голевое заявление в сторону киевлян.

Я долгое время болею за Динамо Киев. Потому что впервые попал на стадион на матч Динамо. Это клуб с большой историей. Я за них болею, но Полесье дало мне возможность и подписало со мной контракт. Но в будущем я забью гол в ворота Динамо. Динамо, мы забьем вам! Полесье!

– заявил украинский боксер.

Как видим, что Усик мечтает дебютировать за стаю "волков" в официальном матче. Александр уже играл в товарищеском матче Полесья против ровенского Вереса в феврале 2022-го в рамках турнира "Winter Cup" 2022 в Турции.

Отметим, что были слухи, что впереди у Усика только один-два боя на профессиональном ринге.