Хоч Олександр Усик вже досягнув усіх вершин у боксі, він ще планує провести три поєдинки на профі-рингу. Водночас прихильники боксу не лише чекають, хто ж стане наступним суперником українця, а й активно моніторять його особисте життя, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Наступники золотої ери на чолі з Усиком: українські боксери, які можуть підкорити світовий ринг

Чим займається Усик за межами рингу?

Колишній абсолютний чемпіон підвищує свою популярність поведінкою за межами боксу. Він ділиться сімейним контентом, має контракт із професійним футбольним клубом України та навіть вже встиг розпочати кар'єру актора.

Має футбольний контракт

Влітку 2023-го житомирське Полісся офіційно повідомив про підписання контракту з Усиком. Олександр обрав 17-й ігровий номер, але через активну боксерську кар'єру досі не дебютував в УПЛ.



Усик – гравець Полісся / Скриншот з офіційного сайту житомирського клубу

Щоправда, Олександр вже грав у товариському матчі за "вовків". Було це ще у лютому 2022-го, коли Полісся виступило проти рівненського Вереса у рамках турніру "Winter Cup" 2022 у Туреччині.

Раніше боксер запевняв, що після закінчення кар'єри боксера планує активно грати у футбол.

"Я довгий час вболіваю за Динамо Київ. Тому що вперше потрапив на стадіон на матч Динамо. Це клуб із великою історією. Я за них вболіваю, але Полісся дало мені можливість і підписало зі мною контракт. Але в майбутньому я забʼю гол у ворота Динамо. Динамо, ми забʼємо вам! Полісся!" – зізнавався Усик у коментарі Ring Magazine.

Сімейне життя, яке ледь не зруйнував успіх у боксі

Усик збудував не лише легендарну кар'єру боксера, а й велику родину. З вересня 2009-го Олександр перебуває у щасливому шлюбі з коханою Катериною. Разом пара виховує вже чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.

Відзначимо, що сини боксера від початку повномасштабної війни в Україні проти Росії живуть із батьками дружини в Іспанії, де роблять серйозні кроки у дзюдо. Натомість доньки Олександра та Катерини продовжують жити поблизу української столиці.

Сім'я Олександра Усика / Фото з інстаграму Катерини

Імена дітей набиті на тілі титулованого бійця, а усі свої перемоги він присвячує родині. Ще на початку великої війни Усик зробив сміливе зізнання, яке стосується захисту його найближчих людей.

Я не хочу вбивати, але якщо прийдуть вбивати мене чи мою сім'ю – вб'ю,

– заявляв Усик.

Однак такої щасливої родини могло й не бути. Подружжя переживало складний момент у 2012-му році, коли Олександр став олімпійським чемпіоном у Лондоні. Катерина розповідала, що чоловік майже рік не був із ними.

"Коли його понесло, я просто пояснила, що мені така людина поруч не потрібна. Мені все одно, хто вона – чемпіон чи ні. Я поважаю себе більше", – розповідала дружина боксера.

На щастя, Усик вчасно зрозумів, що його сімейне життя висить на волосині від розриву та кардинально змінив свої пріоритети у житті.

Любитель співів, а у його танці закохались фанати боксу

Усик є одним із найхаризматичніших боксерів, який має відчуття ритму. Вперше поціновувачі боксу побачили танцювальний талант Олександра ще у далекому 2012-му. Боксер із Криму відсвяткував перемогу над італійцем Клементе Руссо (14:11) українським гопаком, який виконав прямо у рингу.

Як Усик став олімпійським чемпіоном і станцював переможний гопак: дивіться відео

У своїх соцмережах спортсмен неодноразово демонстрував свою любов до танців. Усик танцював на офіційних заходах перед боями, тренуваннях та після поєдинків.

Відео танців Усика

Відзначимо, що саме через танці Олександр потрапив у неприємну ситуацію. Джозеф Паркер до 25 жовтня був обов'язковим претендентом на бій проти Усика. Однак український чемпіон попросив відтермінувати перемовини щодо двобою через давню травму спини.

Після чого у соцмережах з'явилась ціла гора відео, у яких Олександр на благодійному вечорі розірвав танцювальний майданчик. Через що боксеру довелось надавати додаткові медичні довідки щодо проблем зі здоров'ям, що він і зробив.

До слова, Усик не лише не побився із Паркером, а й уник бою із кривдником новозеландця Фабіо Вордлі. Все через відмову від поясу WBO.

Не танцями єдиними. Усик також вже продемонстрував публіці свої вокальні дані. Сталось це теж на благодійному вечорі, який організовувала його дружина Катерина, Олександр заспівав у дуеті із легендарним українським виконавцем Іво Бобулом.

Відео дуету Усика та Бобула

Почав підкорювати Голлівуд

Нещодавно Усик спробував себе в акторській сфері. Олександр взяв участь у зйомках фільму під назвою "Незламний", де постав у ролі земляка і бійця Ігоря Вовчанчина. Українець попрацював пліч-о-пліч із культовими зірками Голлівуду Двейном "Скеля" Джонсоном та Емілі Блант.



Усик знявся у фільмі "Незламний" / Фото Getty Images

Акторські здібності Усика вже змогли оцінити українці. Стрічка вже була у прокаті в українських кінотеатрах. Раніше видання BBC повідомляло, що фільм за участю боксера можуть номінувати на премію Оскар.

Цікаво, що Джонсон, який зіграв роль Марка Керра зізнавався в інтерв'ю talkSPORT, як йому було працювати з українським чемпіоном із боксу. Реслер зізнався, що відчув на собі усю силу Олександра, адже режисер стрічки Бенні Саффді вирішив не використовувати каскадерів.

Трейлер фільму "Незламний"

Зворушливий боксер-поет

Якщо у рингу Усик перетворюється у машину для знищення суперників, то у середині боксера ховається лірична душа. Олександр чимало віршів написав для своєї дружини.

Один із власних творів боксер продекламував під час інтерв'ю для ютуб-каналу Boxing King Media. Титулований боєць зачитав вірш, який написав у березні 2025-го.

Усик зачитав вірш під час інтерв'ю (із 12:30)

Усик пише свої вірші на різні тематики – про любов, про війну в його рідній країні, віру та сім'ю.

Куди Усик вкладає гроші?

Завдяки боксерській кар'єрі Усик зумів побудувати успішний бізнес. Нерухомістю Олександр володіє не лише в Україні. За інформацією JKCP, "Кіт" заробив у ринзі орієнтовно 167, 5 мільйона фунтів стерлінгів. Боксер використовує свої доходи дуже раціонально та правильно.

Кривдник Даніеля Дюбуа є співзасновником Ready To Fight, а також має власну промоутерську компанію Usyk-17 Promotions, яка допомагає молодим боксерам.

У мене є компанія Ready to Fight, яка працює не тільки з боксом. Професійний бокс – це приблизно 50 відсотків бізнесу, і 50 – суто спорту. Якщо ви неякісно виконуєте свою роботу в спорті, ви програватимете, і ваш бізнес теж програватиме,

– поділився Усик під час заходу Kyiv International Economic Forum.

Окрім цього боксер вкладає гроші у виробництво спортивного одягу, будівництво, цінні папери, коштовні автомобілі, сільське господарство та навіть має завод із перероблення скла. Щодо сфери будівництва, то в Усика є нерухомість на острові Балі.

Нещодавно Усик розповів, що побудував невеличкий спортивний центр в Україні.

"Ми не будуємо квадратні метри – ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене є в Україні вже побудований невеличкий спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки. Можна приїхати порибалити, потренуватися, або з командою провести збори, поруч вже будується ресторан", – розповідав боксер.

Також у колишнього абсолютного чемпіона є спортивний зал RTF Gym в іспанській Гандії.

У коментарі Legion Real Estate непереможний боєць розповідав, що мріє заробити у бізнесі 17 мільярдів доларів.