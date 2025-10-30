Хоч цей двобій буде матиме виставковий характер, але у ньому буде визначений переможець, а судитимуть професійні судді. Двом реальним рефері допомагатиме штучний інтелект. 24 Канал розповідає цікаві факти про Джейка Пола, який у 2026-му році може вийти в октагоні проти Олександра Усика.
Був у списку найбільш високооплачуваних спортсменів Forbes?
Перед початком боксерської кар'єри Джейк Пол здобув славу та популярність у блогерстві. Пол-молодший отримав мільйонні перегляди на ютубі, які перетворились у цілу купу грошей. Завдяки цьому Джейк у 2018-му посів друге місце у рейтингу найвисокооплачуваніших блогерів платформи ютуб за версією Forbes.
Його дохід складав понад 21 мільйон доларів. На той момент Джейк поступився лідерством 7-річному хлопчику Раяну, який веде ютуб-канал "Ryan ToysReview".
Вже у травні 2022-го Пол-молодший увійшов до списку найбільш високооплачуваних спортсменів Forbes. Його статки оцінили у 38 мільйонів доларів.
Має таємний псевдонім, про який мало хто знає
У світі боксу розповсюджено давати бійцям різні прізвиська. Мало хто знає, але у Джейка Пола також воно є, а саме "Проблемне дитя".
Таке прізвисько причепилось до кривдника Майка Тайсона одразу через декілька причин:
- Ще у підлітковому віці Пол-молодший займався булінгом. Він ображав інших, висміював їх, аби привернути до себе увагу.
- Вже почавши кар'єру блогера Джейк постійно знімав пранки та інші провокативні відео.
- Він обрав роль "поганого хлопця", яка привертає більшу увагу суспільства.
- Це прізвисько перейшло разом із Полом у світ боксу, як маркетинговий хід. Джейк навіть одягав підвіску із написом "PRBLM Child", як частина свого іміджу.
Пол похизувався підвіскою із написом "PRBLM Child" / Фото із соцмереж Джейка
Був у фіктивному шлюбі?
Одіозність Джейка Пола настільки переповнює, що він вирішив хайпанути навіть на особистому житті. З квітня 2019 року блогер закрутив роман з інтернет-зіркою Таною Монжо. Минуло лише декілька місяців від їхнього знайомства, як пара пішла під вінець.
Джейк і Тана обмінялись присягами влітку того ж року. Святкова церемонія, яку MTV зняли для програми No Filter: Tana Mongeau, не була приватною. Її можна було переглянути за платною підпискою у 50 доларів.
Як все красиво б не виглядало, але юридичної сили цей шлюб не мав. Вже у січні 2020-го пара офіційно розійшлась.
Відзначимо, що тепер Пол зустрічається із нідерландською ковзаняркою Юттою Лердам, якій у березні 2025-го зробив пропозицію. Цікаво, що закохані познайомились в інстаграмі.
Пол освідчився Лердам / Фото з інстаграму Джейка
Прокляв футбольний клуб Ліверпуль?
Джейк Пол не лише захоплюється боксом та змішаними єдиноборствами, а і є фанатом футболу. Акаунт Liverpool News у соцмережі Х опублікував відео, у якому Пол розповів про свій улюблений клуб. Виявилось, що 28-річний американський блогер підтримує Ліверпуль.
Ютубер зауважив на потужності Мохаммеда Салаха, якого порівняв зі "звіром", оскільки єгиптянин вже протягом багатьох років є ключовою фігурою у грі "мерсисайдців".
Відзначимо, що подібну заяву блогер зробив ще у футбольному сезоні 2022/2023. Тоді вболівальники Ліверпуля звинуватили Джейка. Начебто він наклав прокляття на команду, яка на той момент перебувала у кризі: поганий старт сезону, велика кількість травмованих гравців та провальні результати.
Фани "мерсисайдців" пов'язували це з тим, що у квітні Пол заявив про свою любов до Ліверпуля. Водночас Джейк запевнив, що такі заяви фанів були зроблені на негативних емоціях, а через погану гру команди слід дорікнути Юргену Клоппу, який тоді ще керував англійським грандом.
Програв Ф'юрі, але не Тайсону?
Джейк Пол дебютував на профі-рингу у 2020-му році, коли вже у своєму першому бою здолав нокаутом Алі Есона Гіба. Після цього його переможна серія тривала ще п'ять поєдинків поспіль. Допоки 26 лютого 2023-го Пол-молодший не зазнав своєї першої поразки у боксі (дані BoxRec).
Боксер-блогер програв Томмі Ф'юрі, брату Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що родич "Циганського короля" став першим професійним боксером, з яким побився Джейк. Томмі контролював хід поєдинку, хоча Джейк переплюнув очікування експертів щодо його рівня на фоні Ф'юрі.
Як би брат "Циганського короля" не вів хід бою, але у 8-му раунді побував у нокдауні після потужного джебу від Пола. До фінального гонга зустріч відбувалась за схожим сценарієм. Ф'юрі працював першим номером. Натомість Пол-молодший зменшив свою результативність у рингу. У підсумку – 75:74 (Пол) та двічі 76:73 (Ф'юрі). За роздільним рішенням перемогу святкував Томмі Ф'юрі.
Відеоогляд бою Пол – Ф'юрі
Наразі ця поразка є поки що першою та єдиною у професійній кар'єрі Джейка Пола. Відтоді блогер провів шість переможних боїв. Сумарна статистика Пола-молодшого на боксерському рингу становить 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.
Востаннє Джейк виходив у ринг наприкінці червня 2025 року, коли здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.