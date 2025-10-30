Хоч цей двобій буде матиме виставковий характер, але у ньому буде визначений переможець, а судитимуть професійні судді. Двом реальним рефері допомагатиме штучний інтелект. 24 Канал розповідає цікаві факти про Джейка Пола, який у 2026-му році може вийти в октагоні проти Олександра Усика.

Був у списку найбільш високооплачуваних спортсменів Forbes?

Перед початком боксерської кар'єри Джейк Пол здобув славу та популярність у блогерстві. Пол-молодший отримав мільйонні перегляди на ютубі, які перетворились у цілу купу грошей. Завдяки цьому Джейк у 2018-му посів друге місце у рейтингу найвисокооплачуваніших блогерів платформи ютуб за версією Forbes.

Його дохід складав понад 21 мільйон доларів. На той момент Джейк поступився лідерством 7-річному хлопчику Раяну, який веде ютуб-канал "Ryan ToysReview".

Вже у травні 2022-го Пол-молодший увійшов до списку найбільш високооплачуваних спортсменів Forbes. Його статки оцінили у 38 мільйонів доларів.

Має таємний псевдонім, про який мало хто знає

У світі боксу розповсюджено давати бійцям різні прізвиська. Мало хто знає, але у Джейка Пола також воно є, а саме "Проблемне дитя".

Таке прізвисько причепилось до кривдника Майка Тайсона одразу через декілька причин:

Ще у підлітковому віці Пол-молодший займався булінгом. Він ображав інших, висміював їх, аби привернути до себе увагу.

Вже почавши кар'єру блогера Джейк постійно знімав пранки та інші провокативні відео.

Він обрав роль "поганого хлопця", яка привертає більшу увагу суспільства.

Це прізвисько перейшло разом із Полом у світ боксу, як маркетинговий хід. Джейк навіть одягав підвіску із написом "PRBLM Child", як частина свого іміджу.



Пол похизувався підвіскою із написом "PRBLM Child" / Фото із соцмереж Джейка

Був у фіктивному шлюбі?

Одіозність Джейка Пола настільки переповнює, що він вирішив хайпанути навіть на особистому житті. З квітня 2019 року блогер закрутив роман з інтернет-зіркою Таною Монжо. Минуло лише декілька місяців від їхнього знайомства, як пара пішла під вінець.

Джейк і Тана обмінялись присягами влітку того ж року. Святкова церемонія, яку MTV зняли для програми No Filter: Tana Mongeau, не була приватною. Її можна було переглянути за платною підпискою у 50 доларів.

Як все красиво б не виглядало, але юридичної сили цей шлюб не мав. Вже у січні 2020-го пара офіційно розійшлась.

Відзначимо, що тепер Пол зустрічається із нідерландською ковзаняркою Юттою Лердам, якій у березні 2025-го зробив пропозицію. Цікаво, що закохані познайомились в інстаграмі.

Пол освідчився Лердам / Фото з інстаграму Джейка

Прокляв футбольний клуб Ліверпуль?

Джейк Пол не лише захоплюється боксом та змішаними єдиноборствами, а і є фанатом футболу. Акаунт Liverpool News у соцмережі Х опублікував відео, у якому Пол розповів про свій улюблений клуб. Виявилось, що 28-річний американський блогер підтримує Ліверпуль.

Ютубер зауважив на потужності Мохаммеда Салаха, якого порівняв зі "звіром", оскільки єгиптянин вже протягом багатьох років є ключовою фігурою у грі "мерсисайдців".

Відзначимо, що подібну заяву блогер зробив ще у футбольному сезоні 2022/2023. Тоді вболівальники Ліверпуля звинуватили Джейка. Начебто він наклав прокляття на команду, яка на той момент перебувала у кризі: поганий старт сезону, велика кількість травмованих гравців та провальні результати.

Фани "мерсисайдців" пов'язували це з тим, що у квітні Пол заявив про свою любов до Ліверпуля. Водночас Джейк запевнив, що такі заяви фанів були зроблені на негативних емоціях, а через погану гру команди слід дорікнути Юргену Клоппу, який тоді ще керував англійським грандом.

Програв Ф'юрі, але не Тайсону?

Джейк Пол дебютував на профі-рингу у 2020-му році, коли вже у своєму першому бою здолав нокаутом Алі Есона Гіба. Після цього його переможна серія тривала ще п'ять поєдинків поспіль. Допоки 26 лютого 2023-го Пол-молодший не зазнав своєї першої поразки у боксі (дані BoxRec).

Боксер-блогер програв Томмі Ф'юрі, брату Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що родич "Циганського короля" став першим професійним боксером, з яким побився Джейк. Томмі контролював хід поєдинку, хоча Джейк переплюнув очікування експертів щодо його рівня на фоні Ф'юрі.

Як би брат "Циганського короля" не вів хід бою, але у 8-му раунді побував у нокдауні після потужного джебу від Пола. До фінального гонга зустріч відбувалась за схожим сценарієм. Ф'юрі працював першим номером. Натомість Пол-молодший зменшив свою результативність у рингу. У підсумку – 75:74 (Пол) та двічі 76:73 (Ф'юрі). За роздільним рішенням перемогу святкував Томмі Ф'юрі.

Відеоогляд бою Пол – Ф'юрі

Наразі ця поразка є поки що першою та єдиною у професійній кар'єрі Джейка Пола. Відтоді блогер провів шість переможних боїв. Сумарна статистика Пола-молодшого на боксерському рингу становить 12 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Востаннє Джейк виходив у ринг наприкінці червня 2025 року, коли здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.